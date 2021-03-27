Принять участие в массовой экоакции «Час земли» призвал казахстанцев глава Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня жители планеты примут участие в глобальной международной акции «Час Земли», инициированной Всемирным фондом дикой природы. Казахстан в очередной раз станет участником акции. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на своей странице в сети Twitter призвал казахстанцев принять участие в массовом мероприятии, передает МИА «Казинформ».

« Сегодня наша страна традиционно примет участие в самой массовой экологической акции на планете «Час земли». Миллионы людей из 180 стран выключат свет и электроприборы на 1 час. Это символическая акция бережного отношения к природе, общественный призыв к принятию мер по сохранению климата планеты и ее ограниченных ресурсов. В Казахстане акция «Час земли» набирает обороты популярности. Если ранее акцию поддерживали только крупные города, то уже второй год подряд к ней присоединяются все регионы страны «, - написал министр.

По мнению главы ведомства, проведение акции «Час земли» объединит граждан всего мира в деле защиты экологии.

« В этом году Всемирный фонд дикой природы акцию «Час земли» посвятил теме экологической открытости. Призываем всех неравнодушных к экологии планеты стать участниками этой глобальной акции. В 20:30 часов по местному времени важно на час отключить свет. Уверен, это станет мощным импульсом объединения всего мира за сохранение и защиту экологии «, - отметил Магзум Мирзагалиев.





Напомним, в акции «Час земли» примут участие Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, Ассоциация экологических организаций Казахстана, НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов», ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global», Акционерное общество «Национальная компания «QazExpoCongress», Общественный Фонд «Eco Fund Tabigat», акиматы. Сегодня в 20:30 по местному времени, будет отключена внешняя декоративная подсветка таких объектов как Резиденция Президента «Ак Орда», Монумент Мангилик Ел, Мечеть Хазрет Султан и другие. Среди архитектурных памятников мира в этот день погасят свою подсветку Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей.