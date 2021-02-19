Принять участие в акции «Приемная на дороге» призывают астанчан полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане возобновили прием граждан в рамках акции «Приемная на дороге», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

Полицейские столицы приглашают всех горожан и гостей столицы принять участие в республиканской акции «Приемная на дороге».

19 и 20 февраля 2021 года с 09:00 до 19:00 часов сотрудники административной полиции и местной полицейской службы проводят мобильный прием граждан.

Жители и гости города могут обратиться к полицейским за консультативной и правовой помощью по вопросам обеспечения общественной и дорожной безопасности.

Акция будет проходить в следующих местах:

- Специализированный ЦОН (улица 20-40);

- Специализированный ЦОН №2 (вокзал «Нурлы жол», улица А-82, дом 8);

- ТРЦ «Аружан» (улица Жансугурова, 8).

Кроме того, в социальной сети Instagram на странице police_nur_sultan с мест проведения акции проводятся прямые эфиры, где в режиме онлайн пользователи могут обратиться с проблемными вопросами.