Принять участие в акции «Приемная на дороге» призывают астанчан полицейские
Полицейские столицы приглашают всех горожан и гостей столицы принять участие в республиканской акции «Приемная на дороге».
19 и 20 февраля 2021 года с 09:00 до 19:00 часов сотрудники административной полиции и местной полицейской службы проводят мобильный прием граждан.
Жители и гости города могут обратиться к полицейским за консультативной и правовой помощью по вопросам обеспечения общественной и дорожной безопасности.
Акция будет проходить в следующих местах:
- Специализированный ЦОН (улица 20-40);
- Специализированный ЦОН №2 (вокзал «Нурлы жол», улица А-82, дом 8);
- ТРЦ «Аружан» (улица Жансугурова, 8).
Кроме того, в социальной сети Instagram на странице police_nur_sultan с мест проведения акции проводятся прямые эфиры, где в режиме онлайн пользователи могут обратиться с проблемными вопросами.