Принять спецпрограмму развития Тургайского региона предложили депутаты

29 Декабря 2022, 15:24

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Плохое транспортное сообщение, износ инженерных коммуникаций, дефицит врачей в медучреждениях. Эти и другие проблемы развития Торгая в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны озвучил сенатор Али Бектаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам парламентария, причиной запроса стали обращения граждан, полученные во время поездки сенаторов возглавляемого им комитета в Амангельдинский и Жангельдинский районы, а также город Аркалык, расположенные в Костанайской области.

Ключевыми факторами, негативно влияющими на развитие экономики региона, является отсутствие авиасообщения, изношенность вагонов и железная дорогая, ведущая лишь до города Аркалыка, а также плачевное состояние автомобильных дорог. Предложение сенатора – ускорить строительство автодороги «Астана – Аркалык – Торгай – Иргиз - Шалкар». Это даст импульс развитию экономики региона и позволит взаимодействовать активизировать взаимодействие с соседними регионами. Кроме того, сенатор отметил и низкий уровень обеспечения региона питьевой водой и теплом.

«На сегодняшний день уровень изношенности водопроводных сетей составляет 86,5%, тепловых - 87%, электрических - 92%, канализационных - 92,8%. Одним словом, в инженерно-коммуникационной системе риск возникновения чрезвычайных ситуаций сохраняется на высоком уровне. Поэтому для определения реального состояния инфраструктурных систем города Аркалык, Амангельдинского и Джангельдинского районов Правительством должна быть создана специальная комиссия», - говорится в депутатском запросе.

Кроме того, депутат рассказал о проблемах доступа жителей Торгая к мобильной связи и интернету, экономической и социальной значимости обеспечения региона природным газом, о морально и физически устаревших помещениях Аркалыкского политехнического колледжа.

«Для решения вышеуказанных проблем считаем, что в целях динамичного развития Тургайского региона Костанайской области должна быть принята специальная региональная программа, выделены необходимые средства и оказана поддержка на уровне Правительства», - отметил сенатор.