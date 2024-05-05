Принять решение нужно за секунды - фехтовальщица Айгерим Сарыбай

Недавно список избранных, отправляющихся летом представлять Казахстан на Олимпийские игры в Париж, пополнился еще одной успешной спортсменкой. На прошедшем в ОАЭ азиатском квалификационном турнире по фехтованию Айгерим Сарыбай стала обладательницей квоты на Одимпиаду. В интервью корреспонденту Kazinform она поделилась своими эмоциями после победы, рассказала о ежедневной рутине и любви к фехтованию.

— Айгерим, прежде всего, поздравляю с олимпийской путевкой! Ожидали ли, что пройдете на ОИ-2024?

— Благодарю за поздравления! Я до сих пор не верю! Олимпийские игры — это моя мечта, как и мечта многих спортсменов. На прошлых квалификационных соревнованиях я проиграла. Была всего в одном шаге от лицензии! Но, это дало мне большой стимул работать дальше. В течении трех лет я готовилась к этой лицензии на Олимпийские игры. На пути были сложности, разочарования, но я не сдавалась. Верила в себя до конца. Первый бой за вход в четверку я проигрывала со счетом 4:0. При этом у меня было какое-то внутреннее спокойствие. А еще поддержка тренера Торчук Олександра, федерации, сборной и, конечно же, болельщиков помогла мне, что было очень важно.

— Расскажите, как давно Вы занимаетесь фехтованием и почему выбрали именно этот вид спорта?

— Фехтованием занимаюсь с 13 лет. С детства всегда была активной. Помню, даже в школе участвовала во всех спортивных мероприятиях. Позже родители отдали меня на волейбол. Мне очень нравилось заниматься спортом и я решила поступить в спортивный интернат. Самое смешное - до волейбола так и не дошла. Меня, можно сказать, перехватил тренер по фехтованию - увидел и предложил поступить именно к ним. Думаю, это было не случайно. Так я попала на фехтование и начала свою карьеру в профессиональном спорте.

Фото: Нургали Жумагазы / Национальная федерации фехтования

— Считаете ли Вы фехтование одним из самых сложных видов спорта?

— Любая профессия непростая. В каждом деле для достижения результатов нужно много трудиться. Сейчас активно транслируется жизнь налегке, легкость в деньгах. Но, если посмотреть, за плечами тех кто добивается хороших показателей всегда стоит ни один год кропотливой работы. И их объединяет любовь к своему делу и характер. Так и в фехтовании. Каждый вид спорта сложен по-своему. Отличительной чертой нашего вида спорта является очень высокий темп тренировок, сборов и соревнований.

— Как часто принимаете участие в соревнованиях?

— Практически каждый месяц у нас турниры: Гран-при, Кубки Мира, Чемпионат Мира, Чемпионат Азии, Чемпионат Казахстана, Азиатские игры. В этом году также будут Олимпийские Игры. Между ними практически нет времени на отдых. Ты находишься либо на сборах, где у тебя по две тренировки в день, либо на соревнованиях, или в перелетах. Нам некогда расслабляться. Из раза в раз нужно оттачивать свое мастерство и поднимать уровень своего фехтования, поскольку твои соперники также совершенствуются каждый день. У нас очень высокая конкуренция по миру, так что в фехтовании нет предела для совершенствования своего мастерства.

— Как Вы считаете, какими навыками и качествами должен обладать фехтовальщик?

— Считаю, что у фехтовальщика хорошо должны быть развиты - ловкость, сила и гибкость. Важную роль играет образ мышления. Ведь на принятие решения в бою у нас всего лишь доля секунды. Быстрый анализ ситуации и реакция — определяющие факторы на пути к успеху. Еще одним критическим фактором является психологическая устойчивость, умение концентрироваться даже в суперстрессовых ситуациях и фокусироваться на работе. Также для нас, как и для всех спортсменов, залогом победы является дисциплина. По сути, ты делаешь каждый день одну и ту же рутину, живешь в очень строгом режиме. Это длинный путь, где есть много соблазнов и сложностей. Именно дисциплина помогает не сдаваться и идти вперед.

Фото: Нургали Жумагазы / Национальная федерации фехтования

— Какие травмы чаще всего получают спортсмены?

— В каждом спорте бывают травмы. Большая проблема фехтовальщика — колени, спина и стопы. Но травмы можно избежать, если относиться профессионально к своему телу. Нужно качать мышцы, заниматься гимнастикой и обязательно растяжкой. У меня, к счастью, не было травм. К своему здоровью отношусь очень ответственно. Занимаюсь гимнастикой тела, работаю над мобильностью, делаю растяжку - все это помогает мне всегда быть в тонусе.

— Бытует мнение, что фехтование — не женский вид спорта. Что Вы думаете по этому поводу?

— Не знаю, почему сложилось такое мнение, наверное оно существует только у нас в Казахстане. Фехтование — очень красивый, благородный вид спорта, который подчеркивает грацию, красоту как женщин, так и мужчин. Более того, это один из тех видов спорта, который не предполагает собой работу с весами, что опасно для женского здоровья. У нас существует этика и культура, которая подчеркивает значимость каждого спортсмена, а не разделяет по половому признаку. Мы всегда помогаем друг другу в сборной, например. Другой вопрос, в Казахстане фехтование только набирает обороты. Надеюсь, что результаты работы всей федерации за последние года сделают наш вид спорта популярным и привлекательным как для мальчиков, так и для девочек.

— Где планируете продолжить подготовку к Олимпиаде в Париже?

— Перед стартом Париж-2024 нас ожидают еще два турнира в Сеуле и в Болгарии, после — Чемпионат Азии. Эти соревнования - подготовка к Олимпийским играм. Каждые соревнования для меня и опыт, и возможность расти дальше.