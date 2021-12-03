Принять правильное решение: учителя и родители о вакцинации подростков в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Более 20 тысяч человек привились вакциной Pfizer в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Специалисты констатируют, что на сегодняшний день дети являются активными переносчиками новых штаммов коронавирусной инфекции и нередко сами тяжело переносят заболевание, поэтому вопрос массовой иммунизации подростков актуален, как никогда.

Врачи утверждают, что действенной мерой профилактики распространения COVID-19 является приобретение коллективного иммунитета. Для его скорейшего формирования также необходима вакцинация подростков в возрасте 12 лет и старше. Отметим, что в Восточном Казахстане прививочная кампания препаратом Pfizer Comirnaty стартовала 15 ноября. За это время многим детям уже поставили прививку.

«Мы с супругом сделали выбор в пользу вакцинации детей, потому что наша задача как родителей в том, чтобы максимально обезопасить их и создать благоприятные условия для развития, – отметила директор средней школы № 39 Усть-Каменогорска Гульмира Абюрова. – На сегодняшний день мои дети уже получили вакцину. Никаких побочных эффектов не было. Призываю родителей сделать правильный выбор и привить своих детей, чтобы мы с вами могли вернуться к обычной жизни».

«Мы пригласили в нашу школу специалистов, чтобы они ответили на вопросы, которые волновали и педагогов, и родителей, – рассказал директор средней школы № 19 Усть-Каменогорска Кайрат Кикбаев. – Получив разъяснения, многие решили привиться, в том числе и мой 17-летний сын. Считаю, что вакцинация – единственный механизм, чтобы сохранить своё здоровье. Нам нужно задуматься о собственной безопасности и безопасности наших детей. К слову, в нашей школе привито сто процентов учителей».

Вакцинация подростков допускается только с информированного письменного согласия родителей или их законных представителей в медицинских кабинетах организаций образования и в центрах вакцинации при поликлиниках. Перед проведением профилактической прививки врач проводит медицинский осмотр пациента. При отсутствии противопоказаний к иммунизации оформляет допуск к проведению вакцинации в медицинском документе прививаемого, предоставляет ему или его законному представителю полную и объективную информацию о получаемой вакцине, возможных реакциях и проявлениях после иммунизации.

«Считаю, что вакцинация очень важна для всех, поскольку вирус повсюду, и наши дети могут заразиться. Мой сын уже поставил прививку против коронавирусной инфекции. Он чувствует себя хорошо, никаких жалоб нет. Думаю, всем родителям нужно хорошо подумать над этим вопросом и принять правильное решение»,– поделилась одна из родительниц Оксана Гончарова.

Отметим, по данным Управления здравоохранения ВКО, в регионе вакциной Pfizer Comirnaty привились уже больше 20 тысяч человек.

Врач инфекционного отделения Центра матери и ребенка Нурлан Жанпеисов поделился своим мнением.

«Если сравнивать сегодняшние данные с показателями прошлого года, то произошел большой скачок заболеваемости пневмонией среди детей. Под прицелом новых мутаций коронавируса оказались подростки от 12 лет. Сейчас в Центре матери и ребенка находится 45 пациентов с коронавирусом, двое из них дети. Они находятся в состоянии средней тяжести. Сейчас проходят полное лечение. Однако пока вирусу есть, где распространяться, пока есть восприимчивые люди, он будет изменяться, приобретать новые штаммы с другими симптомами. Именно поэтому очень важно сформировать коллективный иммунитет. Прежде всего, профилактической мерой является вакцина. В настоящее время для вакцинации подростков одобрили препарат Pfizer Comirnaty. Данная вакцина признана эффективной в борьбе с коронавирусом и безопасной», - сказал он.