Принят общегородской проект по снижению кадрового дефицита в медорганизациях Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На коллегии под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева рассмотрены итоги реализации госпрограммы развития здравоохранения на 2020-2025 годы в городе, вопросы снижения общей, материнской и детской смертности, решения дефицита кадров и задачи на предстоящий период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К медицинским организациям Алматы прикреплены более 2 млн человек, из них 28,5% - дети до 18 лет. Медицинские услуги в рамках ГОБМП оказывают 74 медицинские организации, подведомственные Управлению общественного здоровья, 13 республиканских и более 90 частных медицинских организаций.

Как было отмечено на коллегии, главной задачей системы здравоохранения является повышение качества и доступности оказываемой медицинской помощи. В рамках Государственной программы развития здравоохранения достигнуты плановые значения по 21 из 24 показателей и индикаторов.

В этой связи аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил принять меры по достижению показателей и индикаторов в 2021 году, а также реализовать план действий по снижению общей смертности. Особое внимание необходимо уделить профилактике и предупреждению материнской и младенческой смертности. При этом будет усилена работа отдела охраны материнства и детства, ПМСП, женских консультаций и родовспомогательных организаций.

На сегодняшний день в государственных медорганизациях мегаполиса трудятся более 6 тыс. врачей и около 13 тыс. средних медицинских работников. Активное строительство инфекционных стационаров, многопрофильных клиник и семейно-врачебных амбулаторий актуализировало вопрос дефицита кадров.

Потребность медорганизаций города составляет порядка 590 врачей - анестезиологов, пульмонологов, кардиологов, невропатологов и других, а также порядка 300 работников среднего звена.

Учитывая, что в ближайшие годы будут открыты новые больницы и поликлиники, аким города Б. Сагинтаев поручил принять общегородской проект по снижению кадрового дефицита. План действий учитывает вовлеченность вузов и колледжей с целью трудоустройства выпускников и повышения квалификации медработников. Включены такие механизмы стимулирования, как оценка работы по KPI, надбавки и социальное обеспечение, включающее предоставление возможности приобретения жилья по льготным городским программам.

На коллегии были определены задачи развития системы здравоохранения города на ближайший период. Подводя итоги встречи, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что город окажет в этом полную поддержку, так как здоровье горожан является приоритетом №1 в работе акимата.



