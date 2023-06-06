Принять необходимые меры по оцифровке полей поручено акимам областей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил ряд поручений в части проведения весенне-полевых работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня посевной сезон даже в северных регионах завершается. Правительством решены все вопросы финансового и материально-технического обеспечения кампании. Предусмотрено бюджетное кредитование в размере 140 млрд тенге и форвардный закуп продукции на 21 млрд тенге. Аграриям предоставлен товарный кредит на 522 тысяч тонн зерна. Обеспечена поставка в необходимом объеме дизельного топлива по цене на 30% ниже рыночной. Проведена работа с отечественными производителями минеральных удобрений», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, на их субсидирование из местных бюджетов предусмотрен 31 млрд тенге, также на год была предоставлена отсрочка по оцифровке полей, чтобы избежать проблем с предоставлением данных субсидий.

«Хочу подчеркнуть, что в текущем году система господдержки АПК осталась практически без изменений. Казахстан традиционно каждый год полностью обеспечивает зерном свои потребности, а также поставляет на экспорт. В текущем году начата отгрузка пшеницы в Китайскую Народную Республику. Следует заметить, например, что даже в случае плохих погодных условий, внутренняя потребность практически в 2 раза меньше объемов самого низкого урожая. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность Казахстана», - отметил Премьер.

Глава Кабмина попросил членов Правительства и акимов обратить внимание на следующие моменты:

«Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов следует обеспечить соблюдение фермерами агротехнологий. Акимам областей взять на контроль проведение химической обработки полей против сорных растений и вредителей. Также надо утвердить перечень и нормативы субсидирования этих мероприятий по защите растений. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов надо обеспечить исполнение обязательств сельхозпроизводителей по своевременной поставке «Продкорпорации» заявленных объемов пшеницы».

Акиматам областей совместно с «Қазақстан Ғарыш Сапары» поручено до конца года принять все необходимые меры по оцифровке полей в соответствии с правоустанавливающими документами.

Министерству сельского хозяйства необходимо обеспечить постоянную работу Республиканского Оперативного штаба для решения всех возникающих вопросов, связанных с посевной и уборочной кампаниями.