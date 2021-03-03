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Принять национальный проект «Инвестиции в развитие материнства и детства» предложили в Мажилисе

Автор:  
Серик Сабеков
3 Марта 2021, 12:04
Принять национальный проект «Инвестиции в развитие материнства и детства» предложили в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты фракции Народной партии Казахстана предлагают разработать и принять национальный проект «Инвестиции в развитие материнства и детства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое предложение озвучил мажилисмен Ерлан Смайлов на пленарном заседании палаты.

«По данным отечественных исследователей, многодетность становится фактором бедности. Более 80% бедных казахстанцев проживают в семьях насчитывающих 5 и более человек. По статистике у нас в стране более 340 тысяч многодетных семей. Вместе с тем, крайне актуальны проблемные вопросы неполных семей, где все бремя воспитания детей несет только один из родителей – мать или отец», - сказал Ерлан Смайлов, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК.

«Реальность такова, что мать-одиночка или отец-одиночка, воспитывающие одного, двух или трех детей, также испытывают трудности, но не попадают в категорию нуждающихся в социальной поддержке. Согласно исследовательским данным, таких семей у нас может быть более 500 тысяч и одиноких матерей в их числе, подавляющее большинство», - продолжил депутат.

Снижение реальных доходов населения, рост цен на первоочередные товары и услуги, отсутствие качественной и доступной инфраструктуры детского развития в виде спортивных, культурных, научно-технических секций и кружков, препятствуют полноценному развитию всех детей страны – из многодетных, неполных и полных семей.

В 2020 году Фондом Первого Президента Казахстана были опубликованы результаты комплексного исследования, посвященного разработке решений для реализации объявленных реформ и Третьей модернизации Казахстана. В рекомендациях по результатам аналитического исследования «Развитие человеческого капитала Республики Казахстан» были сформулированы три вывода:

1) текущий человеческий капитал страны сдерживает Третий модернизационный проект;

2) ситуация будет только ухудшаться из-за глобальных трендов, если ничего не предпринимать;

3) человеческий капитал рассматривается узко, как в части пространства (единый по всей стране), так и по характеристикам (только социальный блок).

Всемирный банк в своем докладе о мировом развитии в части изменения характера труда (2019 год), отмечает: «чтобы подготовиться к изменению характера труда, страны должны резко нарастить инвестиции в развитие детей дошкольного возраста. Это – один из самых эффективных способов формирования ценных навыков, которые будут востребованы в будущем на рынках труда. Страны могут также наращивать человеческий капитал, добиваясь, чтобы обучение в школе было результативным…Инвестиции в детей в раннем возрасте, в том числе в питание, охрану здоровья, защиту и образование, закладывают прочные основы для приобретения в будущем когнитивных и социально-поведенческих навыков более высокого порядка. Еще в дородовой период и вплоть до достижения ребенком 5-летнего возраста его мозг в наибольшей степени готов учиться на опыте. Те, кто приобрел такие навыки в раннем детстве, в дальнейшей жизни оказываются более устойчивыми к возможным потрясениям.

Эти выводы актуализируют необходимость коренного пересмотра парадигмы действий правительства от акцента на социальных выплатах к переходу к Концепции инвестиций в человеческий капитал. Это должно стать идеологией и стратегическим приоритетом работы правительства и государства. В настоящее время разнообразие мер поддержки, программ и инициатив, направленных на защиту материнства и детства и одновременно реализуемых разными государственными органами, их реактивный и разрозненный характер, не позволяет оценить их результативность. Как в поговорке: «У семи нянек дитя без глазу!». В этом направлении логичным представляется принять Национальный проект «Инвестиции в развитие материнства и детства». Благополучателями этого проекта должны стать все без исключения дети и семьи с детьми страны. Именно этот подход отвечает потребностям казахстанцев и способствует устойчивому достижению целей «Стратегии «Казахстан-2050», - добавил Ерлан Смайлов.


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