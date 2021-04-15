Принять меры в отношении лиц завышавших цены на яйцо просят общественники столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в формате онлайн прошло заседание Общественного совета столицы, где обсуждался вопрос утверждения размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городе Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ерлана Бекмурзаева, в последнее время повысились цены на сразу два социально значимых продукта. Для стабилизации цен акимат предложил утвердить новую предельную цену.

«Представляем проект постановления акимата города Нур-Султан об утверждении размера предельных розничных цен на социально значимые продовольственные товары. Проект подготовлен на основании закона «О регулировании торговой деятельности РК». Согласно этому проекту в полномочия местного исполнительного органа входит утверждение предельных цен на товары. Акимат города должен утвердить предельные цены в случае превышения пороговых значений на более 15% и одновременном повышении розничных цен на 30% в течение 30 дней», - сказал глава управления.

В ходе онлайн-заседания он пояснил причину установления предельных цен – чрезмерное повышение цен на яйцо и подсолнечное масло.

«На сегодняшний день в городе Нур-Султан замечается повышение предельной цены по двум позициям социально значимых продуктов питания. Куриное яйцо - на 22%, подсолнечное масло – на 18%. Так принято решение об утверждении механизмов стабилизации предельно допустимых розничных цен на две продукции. Порядок утверждения предельно допустимых розничных цен регламентирован в третьем разделе принципов установления предельных и предельно допустимых розничных цен», - пояснил Ерлан Бекмурзаев.

На вопрос членов Общественного совета о том, в чем заключается причина повышения цен на яйцо, глава управления ответил, что главной причиной является птичий грипп, который наблюдался прошлым летом.

«Рост цен на яйцо замечается во всех регионах страны. Как вы знаете, случился падеж птиц из-за птичьего гриппа, вследствие чего была проведена утилизация. Также вторая причина - удорожание кормов. Мировая пандемия, закрытие границ привело в целом к удорожанию транзитных перевозок. Также связано с экспортом – с удорожанием цен на кормы, ввозимые из-за рубежа. Это одна из причин», - сказал Ерлан Бекмурзаев.

Представители Общественного совета, в свою очередь, напомнили о том, что в последнее время среди предпринимателей отмечаются факты незаконного повышения цен на яйцо, также предложили тщательно изучить вопрос подорожания кормов и попросили принять меры в отношении лиц, необоснованно завышавших цены на яйцо.