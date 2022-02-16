Принять меры по устранению экологического загрязнения Улытауского региона просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Принять меры по устранению экологического загрязнения региона Жезказган-Улытауского региона просят депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На протяжении многих лет в адрес Правительства и Парламента поступают обращения жителей Жезказган-Улытауского региона о принятии мер по устранению экологического загрязнения региона и оказанию поддержки местному населению. Речь идет о высоком уровне онкологических заболеваний в регионе, которые общественность связывает с воздействием на окружающую среду космодрома Байконур, о качестве питьевой воды, низком уровне медицинских услуг, о признании всего региона зоной экологического предкризисного состояния», - отметил мажилисмен Арман Кожахметов, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что о необходимости объективного рассмотрения данных вопросов писали депутаты Мажилиса Парламента РК в своих депутатских запросах.

«Однако, уполномоченные государственные органы занимаются отписками и не реагируют на многолетние проблемы региона», - добавил Арман Кожахметов.

В целях установления объективной картины ситуации в Жезказган-Улытауском регионе и принятия эффективных решений депутаты просят создать межведомственную комиссию по изучению причин роста онкозаболеваний в Жезказган-Улытауском регионе Карагандинской области. Комиссии провести оценку загрязнения окружающей среды региона на предмет влияния деятельности космодрома Байконур. В состав комиссии включить представителей министерств здравоохранения, экологии, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также представителей общественности региона.