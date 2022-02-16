+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Принять меры по устранению экологического загрязнения Улытауского региона просят депутаты

16 Февраля 2022 14:29
Поделиться:
Принять меры по устранению экологического загрязнения Улытауского региона просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Принять меры по устранению экологического загрязнения региона Жезказган-Улытауского региона просят депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Восстановить доплаты к зарплате при присвоении квалификаций медработникам просят депутаты
Депутаты озвучили предложения касательно реформирования жилищной политики Средства недропользователей на исследования: отсутствие контроля отмечают мажилисмены Кардинально переосмыслить систему реагирования на ЧС призывают депутаты

«На протяжении многих лет в адрес Правительства и Парламента поступают обращения жителей Жезказган-Улытауского региона о принятии мер по устранению экологического загрязнения региона и оказанию поддержки местному населению. Речь идет о высоком уровне онкологических заболеваний в регионе, которые общественность связывает с воздействием на окружающую среду космодрома Байконур, о качестве питьевой воды, низком уровне медицинских услуг, о признании всего региона зоной экологического предкризисного состояния», - отметил мажилисмен Арман Кожахметов, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что о необходимости объективного рассмотрения данных вопросов писали депутаты Мажилиса Парламента РК в своих депутатских запросах.

«Однако, уполномоченные государственные органы занимаются отписками и не реагируют на многолетние проблемы региона», - добавил Арман Кожахметов.

В целях установления объективной картины ситуации в Жезказган-Улытауском регионе и принятия эффективных решений депутаты просят создать межведомственную комиссию по изучению причин роста онкозаболеваний в Жезказган-Улытауском регионе Карагандинской области. Комиссии провести оценку загрязнения окружающей среды региона на предмет влияния деятельности космодрома Байконур. В состав комиссии включить представителей министерств здравоохранения, экологии, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также представителей общественности региона.


Подписывайтесь на наш канал:

#Экология   #Мажилис  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Восстановить доплаты к зарплате при присвоении квалификаций медработникам просят депутаты
Депутаты озвучили предложения касательно реформирования жилищной политики
Средства недропользователей на исследования: отсутствие контроля отмечают мажилисмены
Кардинально переосмыслить систему реагирования на ЧС призывают депутаты
Популярное
1 Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
2 Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
3 Резкое похолодание ожидается в Алматы
4 Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
5 Назначен новый заместитель акима Алматы
6 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
Читайте также
Кардинально переосмыслить систему реагирования на ЧС призывают депутаты
В Казахстане планируют внедрить новый формат планирования госгрантов НПО
Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
Резкое похолодание ожидается в Алматы
Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
Назначен новый заместитель акима Алматы
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив