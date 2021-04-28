Принять меры по установке замков на окна просит депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Сырым Ертаев обратился к заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру в связи с регистрируемыми в стране случаями падения детей из окон многоэтажных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

​В своем депутатском запросе Сырым Ертаев, ссылаясь на данные Национального бюро статистики РК, озвучил, что за последние пять лет в Казахстане в результате падения детей из окон многоэтажных домов погибли более 140 детей. Только за первый квартал этого года зарегистрировано 9 случаев, один из которых с летальным исходом.

«В прошлом году в Нур-Султане из окна квартиры пятого этажа 16-этажного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, выпал и скончался на месте ребенок 2016 года рождения. Второй случай произошел в Таразе, в 7-м микрорайоне. Также оставшись без присмотра, из окна четвертого этажа пятиэтажного жилого дома выпал ребенок 2018 года рождения. С тяжелыми травмами его госпитализировали в больницу», - сказал Сырым Ертаев.

По его словам, законодательством многих стран закреплено, что ограничители должны быть установлены на окнах в тех зданиях, где размещается большое число детей. К ним относятся больницы, школы и детские сады. В других странах производство окон обязательно предусматривает установку ограничителей.

«У нас приказом председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству введены обязательные требования к установке безопасных замков от выпадения детей из окон жилых домов. Но это правило распространяется только на новостройки после ввода в эксплуатацию с 2018 года. При этом ранее возведенные здания не подпадают под требования данной нормы», - отмечает мажилисмен.

«Дети - наше будущее! Создается много условий для будущего нашей страны. Тысячи детей выпали из окон, из них 140 погибли, остальные получили различные травмы и стали инвалидами из-за несоблюдения вышеуказанных требований. Даже в новых домах, которые сейчас сдаются, эти требования не выполняются», - заявил депутат.

В целях обеспечения безопасности детей депутат просит принять следующие меры:

- усилить контроль по соблюдению строительных требований;

- внести требования при производстве новых окон, то есть при замене старых оконных рам новыми требования тоже должны соблюдаться;

- вести авторский надзор по контролю установки оконных блоков;

- усилить юридическую ответственность за несоблюдение требований к установке безопасных замков от выпадения детей из окон жилых домов, вплоть до лишения лицензии.