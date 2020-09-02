Принять меры по содействию в трудоустройстве выпускников просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принять конкретные меры по содействию в трудоустройстве выпускников и организации запуска своего дела призывают депутаты Мажилиса Парламента от фракции «Народные коммунисты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большую обеспокоенность у фракции «Народные коммунисты» вызывает судьба выпускников высших и средне-специальных учебных заведений. Получив дипломы, они вышли на рынок труда в самый критический период в истории независимости Казахстана. На конец августа заявки на получение пособия по потере дохода подали 2,6 миллиона казахстанцев. Это 30% от всего занятого населения. Выпускники, не имеющие трудового опыта, уже с негативной кредитной историей имеют наименьшие шансы среди остальных участников рынка труда, чтобы в сегодняшних условиях получить работу или открыть свое дело», - сказал депутат Мажилиса Айкын Конуров, читая запрос, адресованный Премьер-Министру РК.

Айкын Конуров отметил, что, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от молодых людей, никаких адресных мер поддержки государством не предпринимается.

«Фракция «Народные коммунисты» считает, что сейчас сама история подталкивает к коренному реформированию системы подготовки кадров для экономики и других сфер обеспечения взаимосвязи образования и рынка труда. Необходимо прогнозирование и планирование по этим вопросам, которое опирается на долгосрочные общегосударственные интересы, вместо того, чтобы сводить все к торговле образовательными услугами. Мы уже увидели, к чему привела тотальная коммерциализация и короткий горизонт планирования в медицине и фармацевтике. Теперь это ощущаем и в образовании», - подчеркнул мажилисмен.

Депутаты от фракции просят предоставить данные: по трудоустройству выпускников 2020 года в разрезе специальностей,регионов и мерах, которые предприняты для содействия в обеспечении их рабочими местами; по расходам на переобучение, осуществленным в рамках программ занятости, с начала текущего года.

«Народные коммунисты» призывают Правительство: принять конкретные меры по содействию в трудоустройстве выпускников и организации запуска своего дела; определить государственным приоритетом реальное развитие молодежного предпринимательства; разработать программу профессиональной ориентации учащихся», - сказал А.Конуров.