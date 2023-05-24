Принять меры по реабилитации радиационно-загрязненных территорий потребовал мажилисмен Ауесбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Нурлан Ауесбаев поднял проблемные вопросы социальной защиты граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, до сих пор нет точных данных о количестве пострадавших в результате деятельности полигона, проживающих на территории нашей страны. По разным оценкам, пострадали более 1,5 млн человек. Жители расположенных рядом с полигоном населенных пунктов по-прежнему страдают от заболеваний, вызванных радиацией, последствия облучения сказываются на их потомках. Согласно казахстанскому законодательству, пострадавшим гражданам выплачивается единовременная денежная компенсация, размер которого определяется индивидуально в зависимости от зоны и максимально составляет всего лишь 18 тыс. тенге (5,23 МРП) за каждый год проживания в период с 1949 по 1965 год», - сказал Нурлан Ауесбаев, озвучивая свой депзапрос на пленарном заседании Мажилиса.

Также, напомнил депутат, население, проживающее на территориях радиационного риска, имеет право на дополнительную оплату труда и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. При этом данные льготы действуют только в семейском регионе.

«Например, в Японии пострадавшим от ядерных бомб ежемесячно выплачиваются такие виды выплат как специальная медицинская выплата, для лечения заболеваний, связанных с атомной радиацией, выплата для наблюдения за здоровьем, выплата для сохранения здоровья, выплата по уходу для найма медсестры и т.д. Их размеры превышают 1 тысячу долларов. Ранее Правительством было сообщено, что для реализации принципа адресности медико-социальной защиты населения, пострадавшего в результате деятельности полигона и их потомков в период с 2017 по 2019 годы проведены исследования, и по результатам данного исследования будут выработаны соответствующие предложения и приняты меры», - отметил мажилисмен.

Однако результаты исследования остались на уровне предложений.

«Хочу отметить, что на исследования из бюджета были затрачены немалые средства. Также сообщено, что в 2021 году будет создана Межведомственная рабочая группа для обсуждения выработанных подходов и внесения конкретных предложений с участием представителей заинтересованных государственных органов, и будут выработаны подходы по последовательной реализации перехода к оказанию адресной социальной поддержки граждан в зависимости от полученной дозы облучения», - добавил депутат.

Для решения вопросов Н. Ауесбаевым озвучен ряд предложений:

- выработать конкретные предложения по совершенствованию мер социальной поддержки;

- принять меры по обеспечению персонального учета граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний;

- рассмотреть вопрос по пересмотру критериев определения категорий граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний;

- предоставить результаты работы Межведомственной рабочей группы;

- принять меры по реабилитации радиационно-загрязненных территорий.