25 Мая 2022 15:15

Принять меры по актуализации статуса самозанятых призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В системе здравоохранения имеет место длительное ожидание консультативно-диагностических услуг и плановой госпитализации. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Джамиля Нурманбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поводом моего депутатского запроса стали многократные обращения граждан по вопросам повышения качества и доступности медицинской помощи. При запуске в 2017 году системы обязательного социального медицинского страхования нам было заверено, что независимо от величины платежей, каждый застрахованный получит полный пакет медицинской помощи в том объеме, в котором он нуждается», - сказала Джамиля Нурманбетова, оглашая депутатский запрос на пленарном заседании Палаты.

Депутат продолжила, что в системе здравоохранения, несмотря на увеличение финансовых потоков, по-прежнему имеет место длительное ожидание консультативно-диагностических услуг и плановой госпитализации, а также сохраняется острый дефицит узких специалистов, отсутствие необходимого медицинского оборудования.

«Даже постоянная уплата взносов и подтверждение статуса застрахованного не гарантирует того, что гражданин получит медпомощь по принципу «здесь и сейчас». Все больше проблема усугубляется элементарным отсутствием интеграции медицинских информационных систем между медорганизациями, не говоря уже об их интеграции с информационными системами других госорганов. В результате процесс движения средств в здравоохранении происходит с большой долей ручного управления», - отметила Джамиля Нурманбетова.

Мажилисмен подчеркнула, что особую озабоченность вызывает неполный охват населения ОСМС. Участниками медицинского страхования являются всего 15,5 млн человек, 60 % которых составляют льготные категории граждан, взносы за которых платит государство.

«Не вовлеченными остаются 3,8 млн казахстанцев! При этом процент участия граждан в ОСМС за последний год снизился на 2,7 %. Это еще раз подтверждает то, что так называемые самозанятые остаются в скрытой занятости, не уплачивая как налоги, так и обязательные платежи», - добавила Джамиля Нурманбетова.

Здоровье этих граждан, как отметила депутат, находится под постоянной угрозой, поскольку они за медпомощью обращаются только в экстренных случаях.

Контроль за полнотой и своевременностью уплаты медицинских взносов возложен на органы государственных доходов, которые к этому вопросу относятся «спустя рукава».

Также имеет место низкая эффективность управления средствами Фонда.

Сегодня Фонд помимо администрирования пакета медуслуг в рамках ОСМС, также является администратором и пакета медуслуг по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

«Это привело к тому, что большинство управлений здравоохранения регионов самоотстранились в вопросах правильной организации медицинской помощи. Фонд буквально погряз в платежах, отчетах, разбирательствах и прочих несвойственных ему функциях, став своего рода казначейством Министерства здравоохранения», - считает мажилисмен.

Депутат пояснила, что все деньги распределяет ФОМС, он же оценивает качество услуг, он же принимает претензии. Хотя его ключевая роль заключается в расширении перечня медуслуг и повышении их качества.

Таким образом, для повышения эффективности работы системы социального медицинского страхования и повышения доступности медицинской помощи для граждан, по мнению депутатов, необходимо:

- в кратчайшие сроки трансформировать всю деятельность Фонда, освободив его от несвойственных функций;

- пересмотреть механизм финансирования медицинских организаций, упростив его администрирование и обеспечив прозрачность финансовых потоков;

- принять меры по актуализации статуса самозанятых и их вовлечения не только в ОСМС, но и в систему социального страхования и пенсионного обеспечения.