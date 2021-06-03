Принять концепцию развития казахской литературы предложил Улыкбек Есдаулет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принять концепцию развития казахской литературы предложил председатель Союза писателей РК Улыкбек Есдаулет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Комитете по социально-культурному развитию прошел круглый стол по вопросу «Роль творческих союзов и общественных организаций в формировании новой национальной идентичности». С докладами выступили руководители ряда государственных органов, союзов писателей и художников Казахстана и творческой интеллигенции.

«Исполняется 30 лет со дня обретения Независимости. За этот период я понял, что новому поколению нужны новые правила и порядки. У нас нет философов современности. Мы живем в такое время, когда реализуем уже четвертую программу индустриализации, к сожалению, мы проигрываем в духовной сфере. Страна переходит к экономической реформе, но мало поддержки культуры, духовной сферы, поэтому в нашем обществе был духовный кризис. Коррупция и другие негативные в обществе явления повлияли на наше духовное развитие, поэтому культурное развитие молодого поколения отстает. К сожалению, мы потеряли некоторые ценности. В стране страдает казахская литература, потому что нет поддержки. Конечно, в последнее время пополняются библиотечные фонды, но в районных или сельских населенных пунктах книжный фонд не пополняется», - рассказал председатель Союза писателей.

По его словам, главная задача – формировать духовное развитие. Улыкбек Есдаулет считает, что для национальной идентичности, в первую очередь, нужно развивать культуру.

«К сожалению, это не такое явление, которое можно изменить за короткий срок. Понадобится определенное время. Мы сейчас хотим получить урожай из почвы, где ничего не было посажено. Поэтому здесь необходим этап работы. Мы должны прививать молодежи новые качества трудолюбия. В литературе главным оружием является язык. Значит, молодежь должна разговаривать на родном языке. Она может знать несколько языков, но первое слово произносить на родном языке. Поэтому нужно открывать канал мультфильмов на казахском языке, мировые мультфильмы показывать с переводом на казахский. Конечно, мы боялись глобализации, но она уже давно к нам пришла. К сожалению, маленькие дети смотрят продукты не казахского, а иностранного производства, что очень вредно для нашей идеологии. Для нас главное, чтобы подрастающее поколение получило образование на родном языке, дальше можно изучать другие языки и стать конкурентоспособным. Все это зависит от наших учебников, культуры, искусства. В первую очередь, от языка», - отметил он.

В ходе круглого стола председатель Союза писателей озвучил ряд предложений для формирования национальной идентичности.

«Хочу озвучить такие предложения: принять закон «О печати». Необходимо принять концепцию развития казахской литературы. Такие концепции даже есть у наших соседей. Предлагаю принять концепцию о развитии национальной идентичности», - сказал Улыкбек Есдаулет.