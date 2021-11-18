Принять госпрограммы по созданию биопрепаратов для медицины и сельского хозяйства предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость принятия специальных долгосрочных госпрограмм по созданию полезных и необходимых биопрепаратов для медицины и сельского хозяйства отметила руководитель Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности предлагает следующие пути решения вопросов для обеспечения биологической безопасности. Первое – это постоянная аналитическая работа по контролю эпидемиологической и эпизоотологической ситуации на основе различных данных. Второе - мониторинговые системные выезды экспедиционных групп в различные регионы Казахстана в зависимости от времени года и периодов миграции диких животных и птиц. Выделение вновь возвращающихся и новых особо опасных инфекций, изучение потенциала выделенного агента и его патогенности», - сказала Кунсулу Закарья в ходе круглого стола по рассмотрению законопроекта «О биологической безопасности в РК» в Комитете Мажилиса по социально-культурному развитию.

Спикер также предложила по результатам мониторинговых выездов и лабораторных исследований проводить разработку прогноза проникновения и возникновения на территории Казахстан особо опасных инфекций.

«Необходимо также принятие специальных долгосрочных государственных программ по созданию полезных и необходимых биопрепаратов для медицины и сельского хозяйства», - подчеркнула Кунсулу Закарья.