Принять до конца года Концепцию развития топливно-энергетического комплекса поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал ряд поручений в сфере энергетической отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения стабильности энергетической системы Казахстана необходимы ускоренная модернизация и строительство новых мощностей топливно-энергетического комплекса. В этой связи поручаю Министерству энергетики: первое, принять до конца текущего года актуализированную Концепцию развития топливно-энергетического комплекса до 2030 года. Второе, совместно с «КазТрансГазом» до 1 апреля 2022 года обеспечить выработку комплексного решения по вопросам газификации северных и восточных регионов страны», - сказал Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.

Также Премьер-Министр поручил совместно с Министерством национальной экономики, Фондом «Самрук-Казына» и частными энергопроизводящими организациями разработать механизмы финансирования модернизации и строительства новых электростанций.

«Совместно с Фондом «Самрук-Казына» до 1 апреля 2022 года обеспечить запуск завода по производству полипропилена, а также приступить к реализации проекта по производству полиэтилена в Атырауской области. С учетом наличия большого потенциала использования возобновляемых источников энергии в Казахстане активизировать работу по развитию «зеленой энергетики», - обратился глава Правительства.

Ранее сообщалось, что на данный момент выработка электроэнергии от 134 объектов возобновляемых источников энергии в Казахстане составляет 3,3%, поэтому следует увеличивать ее долю в общем объеме генерации до 15% в 2030 году.