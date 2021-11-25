Принуждений нет – Нурлан Ногаев о кампании по вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев рассказал о ходе вакцинации населения от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пресс-конференции в СЦК журналист отметила, что Мангистауская область находится на последнем месте по количеству вакцинированных людей. В этой связи аким области ответил, сколько процентов жителей вакцинированы сегодня в регионе.

«В первую очередь мы проводим разъяснительную работу. Сегодня специалисты говорят, что вакцинация является единственным методом для предотвращения заражения COVID-19. На сегодняшний день первым компонентом привиты 46%, вторым компонентом – 41% населения. Вакцины в достаточном количестве», - сказал Нурлан Ногаев.

«В Мангистауской области проживают 730 тысяч человек.

На сегодня вакцинировано первым компонентом – 179 785, вторым компонентом – 157 200 человек», - уточнил глава региона.

Касательно ревакцинации от коронавируса аким отметил, что в области данную кампанию будут проводить.

«В связи с тем, что вакцинация в Мангистауской области началась относительно поздно по сравнению с другими регионами, срок не подошел еще. Все мероприятия по рекомендациям врачей санитарно-эпидемиологической отрасли и принятые Министерством здравоохранения, у нас проводятся. Принуждений нет. Вместе с тем в первую очередь проводим разъяснительную работу, направленную на то, чтобы население поняло, что это – единственный путь защиты от инфекции. Мы являемся свидетелями, когда многие сталкиваются с этим вопросом или теряют своих родных и близких, они говорят: да, надо было своевременно делать вакцину. Мы должны понимать, что вакцинация – не только защитить себя, но это и защита окружающих», - пояснил Нурлан Ногаев.

По словам акима, эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Область находится в «зеленой» зоне.