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Принуждение учителей к уборке: в школе Усть-Каменогорска проходит проверка

Автор:  
Анеля Касымова
8 Ноября 2022, 13:24
Принуждение учителей к уборке: в школе Усть-Каменогорска проходит проверка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Департамент по обеспечению качества в сфере образования проводит служебную проверку в школе №46 Усть-Каменогорска за принуждение учителей к уборке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На мое имя поступило заявление от педагога школы №46 Усть-Каменогорска по принуждению к уборке помещения школы со стороны директора – мытье полов, побелка стен. По данному факту департамент по обеспечению качества в сфере образования проводит служебную проверку. По результатам будет возбуждено административное дело, приняты меры», - сообщил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК Ернур Дауенов во время выступления на аппаратном совещании ведомства.

Он добавил, что в прошлом году за привлечение учителей двух школ Семея к субботнику были возбуждены административные дела и приняты постановления об административной мере за неисполнение требований закона РК «О статусе педагога» в отношении руководителей школ, городского отдела образования и заместителя акима.

Всего, по данным спикера, от учителей поступило 189 обращений по несоблюдению закона. По 84 фактам возбуждены административные дела.

Фото: recruitmentagencynow.com




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