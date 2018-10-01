Принуждение и насилие несовместимы с верой - Равиль Гайнутдин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Принуждение и насилие несовместимы с верой. Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиль Гайнутдин, выступая на шестом съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принуждение и насилие несовместимы с верой. Конечно, стойкого в вере человека не сломить насилием. Однако я убежден, что насилие можно сломить истинным опытом веры, если тот воцарится в сердцах всех людей, которые называют себя верующими. Об этом говорил еще в 15 веке такой решительный противник крестовых походов как кардинал Николай Кузанский. Его трактат о мире веры пронизан миролюбием и настроением открытости к представителям иных религий», - сказал Равиль Гайнутдин.

Представитель мусульманского духовенства РФ также добавил, что отсутствие согласия и даже богословский спор могут не препятствовать главному мирному общежитию народа, без которого свободная и искренняя вера не способна обрести свою полноту.

«Безопасный мир - является и условием веры и присущим ей внутренним устремлениям. Именно этому должны учить своих последователей настоящие религиозные деятели», - добавил Равиль Гайнутдин.





