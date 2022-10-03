Принудительный труд предлагают применять в Казахстане в качестве административного наказания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется применять принудительный труд в качестве административного наказания. Соответствующий документ опубликован на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, на портале Открытые НПА опубликован консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Как известно, в своем Послании Глава государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», отметил, что необходимо расширить сферу административной юстиции. В этой связи, сфера административной юстиции подлежит расширению, в том числе, составами, предусматривающими санкцию в виде лишения специального права, лишения разрешения либо приостановления его действия, а также исключение из реестра приостановления или запрещения деятельности, поскольку указанные санкции связаны с осуществлением административной процедуры.

«В соответствии с принятыми поправками в статью 24 Конституции РК принудительный труд допускается на основании судебного акта о признании виновным в совершении административного правонарушения. В целях реализации указанной нормы Конституции РК необходимо в Кодекс об административных правонарушениях предусмотреть данный вид административного взыскания, определить механизм его исполнения, а также составы Особенной части КоАП, по которым его возможно применять», - говорится в документе.

8 июня 2022 года в статью 24 Конституции РК была введена поправка по обеспечению применения принудительного труда. Ввиду отсутствия механизмов реализации института принудительного труда и конкретных составов, в Министерстве юстиции считают необходимым в КоАП предусмотреть данный вид административного взыскания.

В ведомстве отмечают, что во многих развитых странах разрешается применять принудительный труд по решению суда и как меру, к примеру, за более мелкие правонарушения, где необходимо, чтобы право оказало воспитательное воздействие.

Кроме того, имеют место случаи неплатежеспособности лиц, привлекаемых в административной ответственности. Таким образом, предлагаемая новелла будет оказывать хорошее воспитательное и превентивное воздействие на правонарушителя, особенно в отношении лиц, посягающих на нарушение общественного порядка, считают в Министерстве юстиции.

То есть, в проекте документа предлагается отнести общественные работы к видам административных взысканий как основную или дополнительную меру. Также предлагается определить состав в Особенной части КоАП, по которым судом будет применено взыскание в виде привлечения к общественным работам. При реализации инициативы будет определен ответственный государственный орган за исполнение постановления суда о привлечении к общественным работам, а также порядок (механизм) его исполнения.

А в случаях невозможности исполнения, к примеру, если лицо, не имеет возможности выплачивать штраф, он может согласиться на замену общественными работами. К общественным работам лица будут привлекаться по решению суда вне зависимости от согласия правонарушителя или с добровольного согласия правонарушителей и т.д.

Положительным последствием инициативы является то, что эта мера позволит оказать воспитательное воздействие на «виновное» лицо. Кроме того, данный вид административного взыскания может быть альтернативой административному штрафу, в случае отсутствия у «виновного» лица финансовых средств.

В ведомстве учли также негативные последствия нововведения.

«Учитывая, что административные правонарушения на практике совершаются чаще, чем уголовные проступки, возможно, введение данного института вызовет негативную общественную реакцию», - говорится в проекте документа.

Публичное обсуждение проекта закона продлится до 22 октября этого года.



