Принудительное выселение недопустимо без предоставления альтернативного жилья или равнозначной компенсации - Зауреш Батталова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный фонд «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» совместно с депутатами фракции «Народные коммунисты» предлагают внести в законопроект о жилищных отношениях изменения касательно принудительных выселений и изъятия земельных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент ОФ «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» Зауреш Батталова пояснила, почему на сегодня важно поднимать вопрос о принудительном выселении.

«Мы считаем, что принудительное выселение недопустимо. Вообще, принудительное выселение - это преступление против людей, потому что, лишившись жилья, люди лишаются возможности права на образование, здравоохранение и многих других косвенных прав. Я не понимаю, когда у гражданина есть жилье, и меры в государстве по обеспечению сохранности жилья не принимаются. Люди лишаются жилья, когда изымаются земельные участки под строительство бизнес-структур, когда они не могут оплатить банковские займы, когда вынуждены улучшить свои жилищные отношения и продать свое единственное жилье, при этом вложить в долевое строительство. Но мы видим такой факт, что их выселяли из этого жилья», - рассказала Зауреш Батталова в ходе пресс-конференции в столичном офисе КНПК.

Она считает, что принудительное выселение согласно международному стандарту недопустимо без предоставления альтернативного жилья или равнозначной компенсации.

«Мы как гражданское общество не имеем право инициировать законодательство и обратились к парламентской фракции «Народные коммунисты», которые поддержали нашу инициативу. Наша задача - чтобы эта инициатива получила поддержку и у остального большинства депутатского корпуса. Принудительное выселение, когда люди остаются бездомными, нужно прекращать», - отметила З. Батталова.

В ходе пресс-конференции депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков проинформировал, что поправки коснутся и других законопроектов, в том числе «О жилищных отношениях», «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», а также «О государственном имуществе».

Зауреш Батталова также пояснила, какие поправки предлагается внести в законопроект.

«Сам закон называется «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам принудительных выселений». Мы прописали нормы о том, что принудительное выселение в Казахстане недопустимо без предоставления альтернативного жилья или равнозначной компенсации. Второе, мы прописали нормы, как выселение производится. Во-первых, оно должно производиться на добровольной основе, во-вторых, есть процедуры. Принудительное выселение не должно проводиться в непогоду, в ночное время и так далее», - объяснила президент фонда.

«Есть момент, когда принудительное выселение проводится третьей стороной - банками. Если брать международный стандарт по экономическим, социальным и культурным правам, то государство не должно нарушать права человека и ограничивать действие третьей стороны. Мы говорим о том, что жилье - право. В Казахстане надо развивать право на пользования жилья. К сожалению, право пользования в законодательстве написано крайне слабо. Мы должны эту норму прописать», - отметила З. Батталова.

В свою очередь депутат Мажилиса Парламента Ирина Смирнова согласилась с мнением Зауреш Батталовой по поводу того, что право на жилье является одним из основополагающих прав человека.

«Жилье - это не вложение денег или объект бизнеса, а право человека, чтобы жить в нормальных условиях и привычной обстановке. Когда человека лишают жилья, то неправильно говорить о том, что выплачивать снесенное или отобранное жилье нужно только в размере стоимости этого жилья. Нужно оценивать и другие риски, связанные с тем, что человек лишается жилья. Мы понимаем, что мы можем внести наши депутатские инициативы с тем, чтобы менять закон в сторону права человека на жилье. Мы готовы вносить изменения и дополнения в законы о жилищных отношениях и другие законы, которые касаются этого вопроса», - выразила депутат.

В Фонде развития парламентаризма сообщили о проведенном в прошлом году исследовании о принудительных выселениях по Казахстану.

«Решение об изменении городов, изъятии жилья, отчуждении имущества принимаются за закрытыми дверьми. Отсутствует консультация, коммуникация с этими жителями. И люди узнают о том, что жилье будет изыматься или отчуждаться только после того, как получают уведомление. По зафиксированным фактам в Казахстане принудительное выселение происходит зачастую и в ночное время, в мороз, слякоть, бывало, и в общенациональные и религиозные праздники. Отсутствует мониторинг жизни после выселения», - прокомментировал юрист Фонда развития парламентаризма Алишер Кожагулов.

По его словам, законопроект основывается на международных нормах и стандартах, а также на замечаниях общего порядка.