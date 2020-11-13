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Принудительное привлечение к благотворительности станет уголовным преступлением в РК

13 Ноября 2020 14:35
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Принудительное привлечение к благотворительности станет уголовным преступлением в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов поделился планами по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках исполнения пункта 37 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства от 2 сентября 2019 года Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными государственными органами (АПК, КНБ, МФ, МНЭ, МЮ, МВД) и НПП «Атамекен» выработаны законодательные поправки в административное и уголовное законодательство», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

В частности, поправками предлагается:

1. Увеличить до одного года срок давности для привлечения лиц к административной ответственности за правонарушения, выявленные по результатам государственного контроля в области поддержки и защиты субъектов частного предпринимательства.

2. Исключить из диспозиции статьи 365 УК (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) обязательного признака – корыстной цели и конкретизация способов его совершения. При этом, деяния, связанные с нарушением порядка проверок, неправомерный отказ в регистрации субъекта бизнеса или выдаче специального разрешения (лицензии); незаконное приостановление деятельности и (или) операций по банковскому счету; принудительное привлечение к благотворительности и иным мероприятиям; неправомерный отказ или воспрепятствование в применении льгот и преференций включить в статью 365 УК, отнеся их к уголовно-наказуемым деяниям.

3. Перевести статью 249 УК (рейдерство) в формальный состав. Для расширения сферы ее применения к рейдерству отнести любые противоправные способы захвата чужого бизнеса.

4. Дополнить квалифицированный состав статьи 412 УК (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) ответственностью за причинение крупного ущерба субъекту предпринимательства. Указанные поправки находятся на рассмотрении комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента.

«Принятие данных поправок позволит сформировать единую правоприменительную практику, усилит ответственность за вмешательство в бизнес со стороны правоохранительных органов и обеспечит более эффективное противодействие рейдерству и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности», - заключил А. Смаилов.


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Азамат Сыздыкбаев

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