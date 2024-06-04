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    15:00, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Принцесса Японии Юрико отмечает свой 101-й день рождения

    Принцесса Японии Юрико отмечает свой 101-й день рождения
    Фото: Kyodo News / x.com

    Принцесса Юрико, вдова покойного принца Микаса, во вторник отмечает 101-й день рождения, став самым старейшим членом японской императорской семьи с начала модернизации страны в эпоху Мэйдзи в 1868 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

    С начала марта принцесса была госпитализирована из-за аспирационной пневмонии.

    Буичиро Курода, заместитель руководителя Управления императорского двора, на пресс-конференции в понедельник заявил, что управление продолжит заботиться о ней с особым вниманием «ввиду ее преклонного возраста».

    По данным управления, принцесса не появлялась на публике с Нового года, когда она присутствовала на церемонии в Императорском дворце в Токио и посетила резиденцию бывшего императора и императрицы.

    Ее покойный муж был одним из трех братьев императора Хирохито – дедушка нынешнего императора Нарухито. Принц Микаса скончался в возрасте 100 лет в 2016 году.

    Теги:
    Япония В мире Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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