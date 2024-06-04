Принцесса Японии Юрико отмечает свой 101-й день рождения

Принцесса Юрико, вдова покойного принца Микаса, во вторник отмечает 101-й день рождения, став самым старейшим членом японской императорской семьи с начала модернизации страны в эпоху Мэйдзи в 1868 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

С начала марта принцесса была госпитализирована из-за аспирационной пневмонии.

Буичиро Курода, заместитель руководителя Управления императорского двора, на пресс-конференции в понедельник заявил, что управление продолжит заботиться о ней с особым вниманием «ввиду ее преклонного возраста».

По данным управления, принцесса не появлялась на публике с Нового года, когда она присутствовала на церемонии в Императорском дворце в Токио и посетила резиденцию бывшего императора и императрицы.

Ее покойный муж был одним из трех братьев императора Хирохито – дедушка нынешнего императора Нарухито. Принц Микаса скончался в возрасте 100 лет в 2016 году.