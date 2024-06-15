Накануне государственного визита Президента Корейской Республики Юн Сок Ёль в Казахстан пользователи TikTok говорили, что «принц Жумонг приехал в Казахстан». Известный актер Сон Иль Гук был ведущим на гала-концерте мастеров искусств двух стран. Корреспондент агентства Kazinform побеседовал с актером.

— Добро пожаловать в нашу страну! Если не ошибаюсь, это второй Ваш визит в нашу страну. Можете ли Вы сказать, что в этот раз смогли больше узнать о Казахстане? С какой стороны Вам удалось узнать Казахстан в этот раз?

— И в предыдущий приезд, и теперь времени было очень мало. Поэтому я не смог получить много информации о Казахстане, не смог увидеть своими глазами. Но перед поездкой я многое прочитал, кое-что узнал о культуре и природе вашей страны, о туристических местах. Мне хотелось покататься на лыжах на Шымбулаке вблизи Алматы. К большому сожалению, и на этот раз из-за плотного графика я не смог осуществить свое намерение.

— То есть, возможно, что в следующий раз Вы приедете в нашу страну в качестве туриста?

— Если в будущем найдется время, хочу отдохнуть на Шымбулаке. Не только самому, но и привезти с собой детей.

— Казахи знают Вас как актера исторического фильма. Хотя с момента выхода этой картины на экран прошло несколько лет, Вы видите, что здесь люди еще не забыли Вас. Если с нашей стороны поступит предложение о совместном проекте, смогли бы Вы сыграть роль казахского персонажа?

— Если такое предложение поступит, это будет большая честь для меня. Поскольку наши культуры похожи, я был бы готов хорошо сыграть такую роль. Наверное, единственная проблема — это язык. Если различие в языках не создаст проблем, то, я думаю, что сыграть казахского персонажа, особенно в историческом фильме, будет мне под силу.

Хотя в Корее больше населения, территория у нас меньше, чем в Казахстане. Можно сказать, что свободной земли у нас нет. Куда ни пойдешь, везде стоят здания. Поэтому, у нас мало мест для съемок исторических фильмов. А здесь территория большая и, соответственно, много локаций. Все есть — горы, леса, пустыня, озера. Видя это, я задумался о том, что хорошо бы здесь снять исторический фильм. Конечно, было бы хорошо получить приглашение от казахстанских режиссеров, но я думаю о том, как сможет корейская съемочная группа приехать в Казахстан и снимать кино. Это не конкретный план. Просто, в этой поездке у меня промелькнула такая мысль.

— Насколько Вам удалось ознакомиться с казахской кухней в этот раз?

— В первый раз я попробовал «бешбармак». Это ваше блюдо мне запомнилось, его я поел с удовольствием. Вообще, в Южной Корее люди, выходя из дома, всегда берут с собой салат «кимчи». За границей скучают по кимчи. У меня чуть-чуть не так. Поэтому, когда я приехал в Казахстан, хотя ваша кухня не похожа на корейскую, было много блюд, которые мне понравились. Раньше такое было в Париже. Я ел их блюда. И в Казахстане получилось так же. Теперь мне хотелось бы попробовать блюдо «лагман». Слышал, что у него особый вкус. Поскольку Казахстан известен как страна, где могут вкусно приготовить баранину, хочется как-нибудь, не спеша, поесть здешний шашлык. Если я привезу на Шымбулак своих детей, я хотел бы дать своим тройняшкам попробовать казахский шашлык.

Фото: k-pop.ru/article/155465

— По информации из интернета, если имена Ваших трех детей сложить в предложение, получится «Да здравствует Южная Корея!». Что повлияло на такой выбор имен для детей — Ваш особый патриотизм или какое-то определенное событие?

— Конечно, в первую очередь, я патриот своей Родины. Но есть, кроме этого, еще одна причина. Когда моя супруга забеременела, моя мама от радости закричала «Да здравствует Южная Корея!».

Еще до рождения детей мы их так и называли, а потом, когда не смогли найти хороших имен, этот лозунг «Да здравствует Южная Корея!» так и превратился в имена наших детей.

— Вы были в Астане в 2011 году. И тогда Вы дали интервью нашему агентству. Как изменилась Астана с того времени?

— Изменений очень много. В 2011 году из окна гостиницы, где я остановился, был виден край ровной степи. В этот раз, посмотрев в окно, я увидел, что кругом стоят высотные здания. Город показался мне светлым. Я подумал, что здесь можно найти все, что нужно душе человека. У меня такое впечатление, что в этом отношении Астана постепенно становится похожей на Алматы.

— Наверное, будет уместно, если мы завершим беседу вопросом о сериале «Принц Жумонг». Когда его показывали, все дети в аулах бегали с саблями и луками, выкрикивая, как боевой клич, имя Вашего персонажа. Что Вы хотели бы пожелать Вашим зрителям, которые уже повзрослели?

Фото: ru.pinterest.com/pin

— Для меня большая честь, что люди до сих пор тепло вспоминают о сериале «Принц Жумонг». Радует, что произведение, рассказывающее об истории возникновения государства Корё, а до этого Когурё, на месте современной Южной Кореи, вызвало у казахов такой интерес. Я очень благодарен детям, которые выросли, просмотрев это произведение. Уверен, что в будущем они добьются больших-больших успехов, станут такими же храбрыми, как принц Жумонг.

Вообще, в этот раз я мог и не приехать в Казахстан. Потому что график работы был очень плотным. Но когда мне сказали, что в Казахстане уже есть целое поколение, которое выросло, с удовольствием просматривая сериал «Принц Жумонг», что это принесет пользу культурному сближению двух народов, я решил, что должен обязательно принять участие в этом мероприятии. Могу только поблагодарить казахский народ.

— А мы благодарим Вас за то, что нашли время для этой беседы.