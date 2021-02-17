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    09:00, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Принимаются заявки на жилье по программе «Нұрлы жер» в Абае

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – АО «Отбасы Банк» объявляет о конкурсе на приобретение квартир в доме в городе Абае по государственной программе жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заявки принимаются по 21 февраля 2021 года на портале недвижимости baspana.kz.

    Конкурс реализуется по направлению «Шаңырақ» (5-20-25). Участниками могут стать жители, состоящие на учёте в акимате как нуждающиеся в жилье.

    Дом на 80 квартир находится по адресу: Карагандинская область, город Абай, 30 а квартал.

    Пятиэтажный дом, площадью 3 866,98 кв. метров, имеет IV класс комфортности. Стоимость 1 кв. метра в чистовой отделке - 125 000 тенге, первоначальный взнос составляет 20%.

    Представлены 10 однокомнатных, 46 двухкомнатных, 8 трехкомнатных, 16 четырехкомнатных квартир.


    Теги:
    Акимат Карагандинская область Жилье Общество
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