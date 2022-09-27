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    10:25, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Принимающие лица обязаны уведомлять о прибытии иностранца – Миграционная служба МВД

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Миграционная служба МВД обратилась к гражданам и напомнила, что принимающие лица с казахстанской стороны обязаны уведомлять о прибытии иностранца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Уважаемые казахстанцы! Владельцы гостиниц, хостелов, пансионатов, общежитий, собственники квартир и других жилых помещений, обращаюсь к Вам!

    Комитет миграционной службы МВД призывает строго соблюдать требования миграционного законодательства.

    Разъясняем, что согласно пункту 9 «Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан», утвержденных постановлением Правительства РК № 148 от 21 января 2012 года, физические и юридические лица, которые принимают иностранных граждан, обязаны уведомить органы внутренних дел о пребывающих у себя иммигрантов.

    Данное уведомление обязательно подается в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина.

    Предупреждаю, что в случае пропуска указанного срока и не уведомления органы внутренних дел о пребывании иммигранта, принимающее в Казахстане физическое и юридическое лицо будет привлечено к ответственности по статье 518 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

    Для юридических лиц предусмотрен штраф от 10 до 25 месячных расчетных показателей, а при повторном нарушении – до 100 месячных расчетных показателей, что эквивалентно 306 тысячам тенге.

    Для физических лиц предусмотрено наказание в виде предупреждения, а за повторное нарушение – штраф в размере 30 месячных расчетных показателей или 91 890 тенге.

    Информируем, что уведомление о прибытии иностранца принимающая сторона может подать тремя способами.

    Первый. Физические и юридические лица могут информировать о прибытии иммигранта напрямую через электронный визово-миграционный портал по адресу vmp.gov.kz или через egov.kz. Для этого казахстанской стороне достаточно иметь электронную цифровую подпись и паспортные данные иммигранта.

    Второй способ. Уведомления о прибытии иностранца принимающие с казахстанской стороны физические и юридические лица могут подать непосредственно в отделах и отделениях миграционной службы органов внутренних дел по своему району.

    Третий самый легкий способ – это скачать в App Store или Play Market приложение E-Qonaq. А уведомление подается буквально в два шага. Даже есть возможность загрузки паспортных данных иностранца путем сканирования его паспорта через камеру смартфона. Авторизация и заполнение уведомления интуитивно понятны. Занимают минуту времени. Еще раз обращаем внимание, что физические и юридические лица обязаны соблюдать данные требования Закона.

    Иностранным гостям следует сообщать свои паспортные данные принимающей стороне и соблюдать законодательство Республики Казахстан», – отметил исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков.


    Теги:
    Общество мигранты МВД РК Правоохранительные органы
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