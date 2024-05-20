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    06:38, 20 Май 2024 | GMT +6

    Принимавшие участие в ликвидации последствий паводка акмолинские спасатели вернулись из СКО

    спасатели
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Завершив свою миссию по помощи в противопаводковых мероприятиях коллегам из соседней Северо-Казахстанской области, акмолинские спасатели вернулись домой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, акмолинские спасатели вернулись из города Петропавловска, где начали работы 3 мая. В группировку сил и средств ДЧС Акмолинской области вошли спасатели городов Кокшетау и Щучинск.

    Возвратившихся торжественно встретили на базе СПЧ-2 в областном центре руководство ДЧС Акмолинской области и их родственники.

    — Акмолинцы работали на самых сложных участках города Петропавловска. 46 человек личного состава, восемь единиц техники и 10 переносных мотопомп были задействованы в таких районах, как Хромзавод, Подгора и других. С 3 мая группировкой сил и средств ДЧС Акмолинской области было откачано более одного миллиона кубометров воды, — сказал официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

    спасатели, паводки
    Фото: ДЧС Акмолинской области
    спасатели, паводки
    Фото: ДЧС Акмолинской области

     

    Теги:
    ДЧС МЧС Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Паводки в Казахстане Спасатели Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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