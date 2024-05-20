Принимавшие участие в ликвидации последствий паводка акмолинские спасатели вернулись из СКО

Завершив свою миссию по помощи в противопаводковых мероприятиях коллегам из соседней Северо-Казахстанской области, акмолинские спасатели вернулись домой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, акмолинские спасатели вернулись из города Петропавловска, где начали работы 3 мая. В группировку сил и средств ДЧС Акмолинской области вошли спасатели городов Кокшетау и Щучинск.

Возвратившихся торжественно встретили на базе СПЧ-2 в областном центре руководство ДЧС Акмолинской области и их родственники.

— Акмолинцы работали на самых сложных участках города Петропавловска. 46 человек личного состава, восемь единиц техники и 10 переносных мотопомп были задействованы в таких районах, как Хромзавод, Подгора и других. С 3 мая группировкой сил и средств ДЧС Акмолинской области было откачано более одного миллиона кубометров воды, — сказал официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

Фото: ДЧС Акмолинской области