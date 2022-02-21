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Принимать решительные меры в отношении «серого» майнинга поручил Премьер-Министр

21 Февраля 2022 20:38
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Принимать решительные меры в отношении «серого» майнинга поручил Премьер-Министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное совещание по вопросам электроэнергетической отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

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Министерством энергетики доложено о предпринимаемых мерах по недопущению ограничений подачи электроэнергии для населения и промышленного сектора, а также об ограничениях электрической мощности для цифровых майнеров.

В настоящее время в регионах страны осуществляются контрольные мероприятия мобильных групп, сформированных из числа сотрудников Министерства энергетики и правоохранительных органов.
По результатам проведенных с 18 по 20 февраля оперативно-розыскных мероприятий остановлено 34 незаконно действовавших объекта в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях. Суммарный объем ограниченной электрической мощности составил 202 МВт.
При этом необходимо отметить, что незаконная деятельность по цифровому майнингу ведется в каждом регионе республики, работа по выявлению которых продолжается.
В отношении выявленных субъектов проводятся следственные мероприятия.
Ранее системным оператором (АО «KEGOC») введены ограничения электрической мощности на 380 МВт для цифровых майнеров.
«Необходимо активизировать работу по выявлению и отключению от электроэнергии незаконной деятельности цифрового майнинга. Также Агентству по финансовому мониторингу совместно с Комитетом государственных доходов МФ и МЦРИАП нужно проработать вопрос оценки ущерба от незаконных майнеров», — сказал А.Смаилов.
Премьер-Министр поручил усилить работу по принятию решительных мер в отношении незаконных субъектов цифрового майнинга.

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#Премьер-министр РК   #Криптовалюта  
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