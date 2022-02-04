Принимать обращения через соцсеть готов новый начальник полиции Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Назначенный недавно руководитель департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков создал личную страницу в Facebook и заявил о готовности общаться с гражданами и принимать обращения через социальную сеть в том числе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Уважаемые пользователи фейсбука! С этого дня я начинаю вести свою страницу на площадке социальной сети Facebook. Уверен, что такой диалог необходим. Эта площадка не только для обмена мнениями, но и для рассмотрения обращений граждан», - отметил в своем первом посте новый начальник полиции.
Такая форма общения, как уверен Е. Омарбеков, одна из составляющих главного направления в работе полиции – внедрения сервисного формата взаимодействия с населением.
«Мы открыты для предложений со стороны общественности для улучшения состояния безопасности в регионе», - подытожил он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайском департаменте полиции сменился начальник.
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