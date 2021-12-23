Принимает ли министр участие в аварийно-спасательных работах, рассказал Юрий Ильин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Принимает ли руководитель министерства по ЧС участие в аварийно-спасательных работах, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вы говорили, что пожарные несут службу сутки через трое, а министр круглые сутки. Принимает ли министр участие в аварийно-спасательных работах? Заходит ли вместе с пожарными в горящие помещения и когда вы в последний раз лично тушили пожарное возгорание?», - прозвучал вопрос от журналиста.
«Министр не должен выезжать на каждую чрезвычайную ситуацию, тушить ежедневно пожары. У нас таких возгораний иногда происходит до нескольких десятков в сутки. Наверное, каждый должен выполняться свои функциональные обязанности. Что касается непосредственно моих выездов, то если отслеживать СМИ, я уже по факту произошедших чрезвычайных ситуаций приезжал на места, в том числе и в Тараз, и в Карагандинскую область, где произошли несчастные случаи, связанные с гибелью людей», - прокомментировал Юрий Ильин.
Ранее Юрий Ильин прокомментировал вопрос заработной платы пожарных.
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