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Принципы сохранения мира и согласия в стране обсудили общественники с молодёжью Жезказгана и Сатпаева

20 Ноября 2021 12:17
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Принципы сохранения мира и согласия в стране обсудили общественники с молодёжью Жезказгана и Сатпаева

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Жезказгане прошла областная встреча учёных и общественных деятелей с представителями молодёжи на тему «Полиэтникалық Қазақстан: ұлттық бірліктің қалыптасуы жағдайындағы этномәдени генезис». Мероприятие проведено в рамках празднования 30-летия Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата региона.

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Встреча организована для приобщения молодёжи к ценностям казахстанского общества в условиях продолжающегося историко-культурного синтеза. В ней приняли участие руководители местных госорганов, активисты из числа молодёжи, представители этнокультурных объединений городов и районов области.

– Выступая на ХХIХ сессии АНК, Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил пять принципов государственной политики и новой идентичности нации в ближайшие годы. Это казахстанский патриотизм, основанный на доверии и взаимодействии между государством и гражданами; гражданское равноправие; объединяющая роль госязыка; единство в многообразии; постоянная модернизация нации, – говорит руководитель Управления внутренней политики Карагандинской области Ерлан Кусайын. – Именно они на современном этапе отражают государственную политику в обеспечении общественного согласия и единства.

Спикерами мероприятия также выступили председатель научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана Айгуль Садвокасова, заслуженный деятель РК Рымбала Омарбекова, почётный работник образования и меценат Бекзат Алтынбеков, профессиональный медиатор Шерзод Пулатов, председатель научно-экспертной группы областной АНК Вилен Молотов-Лучанский, председатель республиканского молодёжного движения Ассамблеи народа Казахстана Тимур Джумурбаев, а также победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Дарын Әбілжанов.


Мероприятие продолжилось встречей с учащейся и студенческой молодёжью Жезказгана. Далее участники мероприятия посетили историко-культурный комплекс «Жошы хан».

Аналогичная встреча проходила в это же время и с активом города Сатпаева. В качестве спикеров выступили директор КГУ «Қоғамдық келісім» Айгерим Исбекова и победитель конкурса «100 новых лиц Казахстана» Александр Урмашов.


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#Карагандинская область   #Акимат   #Общество   #Молодежь  
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