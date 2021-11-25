Принципы корпоративного управления: как компании вносят вклад в ESG

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как корпоративное управление может способствовать устойчивому росту бизнеса? Данный вопрос обсудили в ходе ежегодного форума корпоративных секретарей РК, прошедшего на площадке МФЦА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форум посвящен тому, как компании через своих корпоративных секретарей вносят вклад в ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) и устойчивое развитие. Организатором мероприятия выступило АО «НУХ «Байтерек» совместно с МФЦА и BCPD Ltd.

Независимый директор холдинга «Байтерек» Клаус Мангольд считает, что компании по всему миру будут следовать принципам ESG.

«Роль ESG и корпоративного управления приобретает большую значимость в мире, с очевидным влиянием на развитие предпринимательства. Думаю, что это важные принципы для успешной работы компании - как в бизнесе, так и в промышленности, банковской сфере и финансовых услугах. У нас появится новая тенденция для разработки лучших этических стандартов открытого и честного бизнеса», - рассказал К. Мангольд.

По словам руководителя Службы корпоративного секретаря Майры Тургановой, холдинг «Байтерек» получил международный ESG-рейтинг в 2019 году.

«В 2020 году Холдингом разработана и утверждена Экологическая и социальная политика. Внесены изменения в Инвестиционную политику Холдинга в части определения «зеленых» проектов и подходов к «зеленому» финансированию. В 2020 году фонд «Даму» совместно с МФЦА выпустили первые зеленые облигации в Казахстане. В 2020 году ТОО «KPMG Такс энд Эдвайзори» высоко оценило уровень корпоративного управления - 98%», - пояснила М. Турганова.

В ходе форума она также заявила о планах создания в Казахстане Ассоциации корпоративных секретарей.

«Я считаю, что Ассоциация внесет свой вклад в повышение роли корпоративного секретаря до статуса Chief Governance Officer», - считает М. Турганова.

В форуме приняли участие также председатель Правления Администрации МФЦА Ернур Рысмагамбетов, председатель Национального совета по корпоративному управлению при президиуме НПП «Атамекен» Екатерина Никитинская, председатель офиса по корпоративному управлению МФЦА Александр Ван де Путт, руководитель Программы IFC по корпоративному управлению и эксперта по ESG и устойчивому развитию Адалят Абдуманапова, Омбудсмен АО «ФНБ «Самрук-Казына» Жардем Курмангазиев и др.

В завершение форума объявлены итоги конкурса корпоративных секретарей. В этом году победителем стал корпоративный секретарь Фонда «Даму» Даулет Кабиев.

Форум организован в День профессионального праздника корпоративных секретарей в РК.