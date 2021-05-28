Принципы и идеалы с момента Золотой Орды для общества назвал Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К вековым ордынским традициям восходят те принципы и идеалы, которые сегодня объединяют наше общество. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, отмечая историческую роль Золотой Орды в современном обществе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Золотая Орда – это не только о прошлом. Золотая Орда – это, прежде всего, о нашем настоящем и грядущем. К вековым ордынским традициям восходят те принципы и идеалы, которые сегодня объединяют наше общество, и те ориентиры, к которым мы стремимся в будущем», - сказал в ходе международно-практической конференции «Улуг Улус-Золотая Орда: истоки, история и наследие» Даурен Абаев.

«Первое – централизованное государство. Исторический опыт Улуг Улуса неопровержимо свидетельствует: в реалиях континентальной Евразии, с ее суровым климатом и огромными пространствами, государство успешно только в виде централизованной державы с сильной «вертикалью власти». Именно это ключевое условие обеспечило блистательный «Золотой век» Улуса Джучи. Второе – меритократия. Одной из главных особенностей ордынского общества и государства было выдвижение людей в элиту на основе личных качеств», - сказал Даурен Абаев.

По словам заместителя руководителя в качестве ярчайшего примера служит образ Едиге – простого человека, который сумел стать сначала батыром, потом бием, а затем могущественным беклярбеком Золотой Орды. И сегодня наше государство стремится к воплощению в жизнь того же основополагающего принципа меритократии, без которого невозможны модернизация и развитие.

«Третье – эффективность. Из истории мы знаем, что в Золотой Орде была создана эффективная система госуправления и логистики. Классические примеры – ямская служба, впоследствии унаследованная Россией и просуществовавшая еще несколько столетий. Другой пример – налаженная работа гражданской администрации, которая называлась «даруга». Четвертое – культ науки и знаний. Широко известно, что в период правления ханов Узбека и Джанибека в Золотую Орду съезжались ученые из многих стран. Строились многочисленные медресе, в которых преподавалось не только богословие, но также математика, медицина и другие науки», - отметил Д. Абаев.

Пятое – культура диалога. Возникнув как большое имперское государство в самом центре Евразии, Золотая Орда с самого начала объединила под собой народы, отличавшиеся языком, верой и традициями. Их сосуществование на протяжении двух столетий явило собой редчайший для средневековья пример культуры диалога, взаимного обогащения и уважения к иному. Как отметил Даурен Абаев, именно этот ордынский принцип воплощен в казахстанской модели регулирования межэтнического и межконфессионального взаимодействия, построения единой гражданской нации, в которой единство не тождественно единообразию.

«Шестое – культура международной медиации.

Золотая Орда выступала мостом между Востоком и Западом, располагаясь на северном маршруте Великого Шелкового пути, и обеспечивая межцивилизационный диалог в самом широком смысле слова – обмен не только материальными ценностями, но также идеями и инновациями. Обращаясь к истории, именно в политике Золотой Орды мы видим прообраз проекта «Большой Евразии», презентованного Первым Президентом Казахстана – Елбасы с трибуны Генассамблеи ООН», - заявил он.

Седьмое – ценность человеческой личности, отметил Даурен Абаев.

«Несмотря на жесткий принцип централизма в госуправлении, Золотая Орда никогда не была классической «восточной деспотией». Цемент общества составлял не страх перед всесильной властью, а та незримая духовная субстанция, которая по-казахски называется «имандылық». Именно имандылық, вечные духовные ценности, а не «социальные рейтинги», по сей день являются тем фундаментом социальной ответственности, на котором держится наше общество», - подчеркнул первый заместитель руководителя АП РК.

С полным текстом выступления Даурена Абаева можно ознакомиться здесь.