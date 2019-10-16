Принципы диалога и доверия в Послании Президента РК высоко оценили хорватские политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжают поступать отклики от глав зарубежных государств, правительств, организаций, политических и общественных деятелей на Послание Президента Казахстана народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания РК» от 2 сентября 2019 года, передает МИА «Казинформ».

«Высоко оцениваю намеченные в документе комплексные меры в сфере реализации экономических реформ при соблюдении фундаментального принципа модернизации общественно-политической системы», - отметил Степан Месич, возглавлявший Хорватию в 2000-2010 гг.

Он отметил, что предлагаемая сбалансированная формула сильной президентской власти, укрепления парламентаризма и эффективной деятельности правительства является основой стабильности, гарантией успеха реформ и залогом процветания казахстанского общества в долгосрочной перспективе. Реализация положений Послания станет ярким показателем преемственности Казахстана стратегическому курсу внешней и внутренней политики, заложенному Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

«Предлагаемые в программном документе меры в сферах политической модернизации, развития парламентаризма и многопартийности являются большим шагом в укреплении демократических основ казахстанского общества. Особое значение имеют меры по социальной поддержке и повышению благосостояния казахстанцев. В свете новых задач по диверсификации экономики РК, развитию малого и среднего бизнеса, АПК и производственной инфраструктуры открываются новые возможности взаимовыгодного сотрудничества с Хорватией», - отметил, в свою очередь, хорватский политик Будимир Лончар.

«Заложенный в Послании народу Казахстана принцип конструктивного общественного диалога и доверия является основой согласия и стабильности, фундаментом для новых свершений и устойчивого развития Казахстана в ХХI столетии», - уверен хорватский физик-ядерщик, академик Иво Шлаус.

«Реализация проекта «Слышащее государство» и создание Национального Совета общественного доверия являются важнейшими шагами, нацеленными на укрепление внутриполитической стабильности и общественного консенсуса в Казахстане», - отметила президент Хорватской Ассоциации обществ дружбы, председатель Общества дружбы «Хорватия-Казахстан» Андрия Карафилипович.