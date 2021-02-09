Принципы административного судопроизводства: активная  роль суда

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 июля 2021 года вступает в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (АППК). Институт административной юстиции является кардинально новым проектом, реализуемым в Республике Казахстан. Принятие нового кодекса подразумевает создание нового вида судопроизводства - административного. Что же отличает административное судопроизводство от гражданского судопроизводства, рассказала МИА «Казинформ» судья Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы Айгуль Койшибаева.

В первую очередь, административное судопроизводство характеризуется рядом общих принципов, которые имеют большое значение для толкования и применения специальных норм.

Безусловно, принципы законности, беспристрастности, диспозитивности и равенства сторон являются общими для обоих видов судопроизводства с учетом особенностей регулируемых правоотношений.

Принцип законности, означающий точное и неуклонное соблюдение и исполнение законов, иных нормативных правовых актов всеми государственными органами, негосударственными организациями и гражданами особенно актуален, поскольку является основным принципом надлежащего государственного управления.

В условиях современного правового государства, осуществляющего публичное управление, идея законности является доминирующей в сфере действия норм административного права.

Принцип законности в сфере публично-правовых отношений взаимосвязан с принципом законности в сфере правоотношений, возникающих в процессе разрешения административных дел.

Административное процессуальное законодательство позволяет создать правовой режим восстановления нарушенных прав и свобод граждан и юридических лиц посредством подачи административного иска и последующего рассмотрения и разрешения судом административного дела.

Законность в публичных правоотношениях, возникших между властным субъектом административного права и гражданином, подтверждается или отрицается уже в судебном административном процессе, основной задачей которого является защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций в сфере публичных отношений, а также правильное и своевременное рассмотрение и разрешение административных дел.

Принцип законности в административной процедуре и административном судопроизводстве означает, что административная деятельность должна соответствовать нормам материального и процессуального права.

Принцип равноправия в административном судопроизводстве реализуется, когда у субъекта, в отношении которого принят административный акт, появляется право его обжалования. В случае реализации им такого права правоотношения сторон из публично-правовых переходят в равноправные.

В настоящее время споры, возникающие между государственными органами и организациями, которым переданы функции государственной власти, разрешаются в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.

Гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Стороны, участвующие в гражданском процессе, наделены равными возможностями отстаивать свою позицию. Бремя доказывания возлагается на стороны, суд полностью освобожден от сбора доказательств по собственной инициативе в целях установления фактических обстоятельств дела, а лишь создает условия для участия сторон в состязательном процессе и представления ими доказательств.

Роль суда в состязательном процессе заключается в том, чтобы организовать такой процесс, в котором лицам, участвующим в деле, будут созданы все условия для реализации ими своих процессуальных прав. Содействие суда лицам, участвующим в деле, в реализации ими своих прав осуществляется по их ходатайствам.

Истец в гражданском процессе обязан четко сформулировать свое требование к ответчику, указать те обстоятельства, на которых оно основано, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Ответчик же обязан представить возражение против иска и доказать их.

Принцип же активной роли суда, вводимый новым АППК, является противоположностью основного принципа гражданского судопроизводства состязательности сторон.

Необходимость введения этого принципа обусловлена тем, что участники административной процедуры являются субъектами публично-правовых отношений, которые изначально строятся по вертикали «власть-подчинение». Государственный аппарат представляет собой часть системы государственного управления, что изначально ставит участников административной процедуры в неравное положение.

Отличительным признаком административного судопроизводства является то, что предмет спора в административном судопроизводстве зарождается в процессе организации и функционирования публичной власти, органов государственного управления, должностных лиц и их взаимодействия с гражданами и юридическими лицами.

Возникает резонный вопрос: как может защитить свои права и свободы участник административной процедуры? Ведь и после обращения в суд с административным иском спор о несогласии с результатом административной процедуры остается спором с административным органом.

Для защиты своих интересов в суде административный орган обладает как организационными, так и трудовыми ресурсами, в то время как истец не всегда обладает таким арсеналом, достаточным и необходимым для защиты своих прав свобод и законных интересов.

Сама юридическая атмосфера спора требует усиления процессуальной активности суда, рассматривающего административное дело, для обеспечения равенства сторон в процессе рассмотрения и разрешения административного дела.

Для этого АППК предоставляет суду больший объем полномочий по участию в доказательственной деятельности, что выражается во введении в АППК принципа активной роли суда в административном судопроизводстве.

Так, статьей 16 АППК предусмотрено, что административное судопроизводство осуществляется на основе активной роли суда.

Суд, не ограничиваясь объяснениями, заявлениями, ходатайствами участников административного процесса, представленными ими доводами, доказательствами и иными материалами административного дела, всестороннее, полно и объективно исследует все фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения административного дела.

При этом судья вправе высказывать свое предварительное правовое мнение по правовым обоснованиям, относящимся к фактическим и (или) юридическим сторонам административного дела.

В целях правильного разрешения административных дел суд вправе истребовать доказательства как по ходатайству лиц, участвующих в деле, так и по собственной инициативе.

Данный принцип также означает, что суд при определении предмета доказывания не связан основаниями и доводами заявленных требований и вправе корректировать предмет доказывания по административному делу.

Необходимость введения принципа активной роли суда объясняется необходимостью процессуального выравнивания сторон в административном процессе и применим только при разрешении дел по спорам, возникающим из публично-правовых отношений.

Это обусловлено тем, что выявление существенных обстоятельств дела может быть поставлено под угрозу из-за недостатка средств, возможностей, недостаточной реализации своих процессуальных прав истцом, что приведет к неравенству возможностей сторон, а, следовательно, и не будет обеспечивать выполнение основной задачи суда – справедливого, беспристрастного разрешения административного дела с целью эффективной защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц.

Практическое применение данного принципа также выражается в том, что суд, установив, что иск предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, вправе вызвать истца, разъяснить ему последствия предъявления иска к ненадлежащему ответчику и с согласия истца допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим.

При этом, если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, суд может без согласия истца привлечь это лицо в качестве второго ответчика.

Реализация данного права судом позволит эффективно и быстро разрешить спор, не порождая из рассматриваемого административного дела новые иски к другим ответчикам.

Этой же цели отвечает обязанность суда оказывать содействие в устранении формальных ошибок, уточнении неясных выражений, подаче ходатайств по существу административного дела, дополнении неполных фактических данных, представлении всех письменных объяснений, имеющих значение для полного определения и объективной оценки обстоятельств административного дела, на всех стадиях процесса.

Эта обязанность суда, устанавливаемая вводимым АППК, позволить устранить бюрократический подход к рассмотрению дел, будет способствовать наиболее полному, оперативному разрешению спора без излишней волокиты.

Поэтому, действия всех участников административного судопроизводства, в том числе и суда, должны быть направлены на наиболее полное установление обстоятельств дела и эффективное разрешение дела.

Однако не следует воспринимать данный принцип однобоко, как деятельность суда, направленная исключительно на защиту интересов истца.

Введение данного принципа обеспечивает контроль суда над ходом судебного разбирательства исключительно с позиций гарантирования сторонам в процессе равных возможностей в процессе рассмотрения и разрешения административных дел, обеспечения равноправия сторон и установления объективной истины.

Реализация данного принципа в процессе разрешения административных дел создает возможность реального и быстрого обеспечения прав и интересов «невластных субъектов», для которых принятые органами публичной власти административные акты или иные действия создают отрицательные, обременительные и иные нежелательные последствия.

Таким образом, реализация данного принципа направлена не только на индивидуальную защиту прав истца, но и на объективный контроль правомерности действия административного органа, следовательно, на обеспечение судом реализации принципа законности как основы правового государства.