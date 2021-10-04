Принципами работы с учениками поделилась «Лучший педагог» из Лисаковска

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Первый учитель тот, кто закладывает основы и правильное мировоззрение. О том, как работать с учениками в начальных классах и какие принципы в работе использует, в беседе корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала учитель начальных классов школы № 6 города Лисаковска Оксана Лауто.

Как считает Оксана Анатольевна, учитель начальных классов - не только педагог, но воспитатель, психолог, музыкальный руководитель, а также добрая мама в одном лице.

Как известно, в любой работе главное - результат. Каков же главный ключ к получению результата у учителя Оксаны Лауто?

По моему мнению, решающую роль в достижении результата играет личность учителя. Личность яркая, творческая, стремящаяся к саморазвитию, любящая и знающая предмет. Это лучший способ формирования интереса к знаниям. Эффективный метод обучения зависит не от материала, а от того, каким именно образом этот материал подаётся.

Оксана Анатольевна, как сконструировать успешный процесс обучения?

У меня 6 основных принципов достижения цели, по которым я ориентируюсь в своей работе. Помните народную мудрость: «встречают по одёжке»? Открытая улыбка, излучающая доброту, глаза, веселая шутка - и доверчивое сердце ребёнка открыто для вас. Контакт налажен. Это основа основ. Самый первый принцип - учить показом, а не рассказом. Четко структурировать материал, без «воды». Акцент делаю на исследовательской работе. И поверьте, с детьми начальных классов можно использовать все, что окружает нас. Результаты этой работы - не только дипломы и грамоты моих учеников с различных научно-практических конференций, но и главное - умение видеть проблемы, задавать вопросы, делать выводы и умозаключения.

Какими еще принципами Вы руководствуетесь в работе?

Стараюсь использовать в работе прогресс, пользоваться достижениями IT-технологий, демонстрирую детям интерактивный материал.

У меня свой подход к проверке домашних заданий. Иногда домашние задания могут быть в тягость. Чтобы ребятам не было скучно, мне приходится прибегать к инновационным методам проверки домашних заданий - это такие приёмы, как солидарный опрос, спиной к спине, мозаика и другие. Считаю, что учитель отражается в детях. Я всегда воспитываю в своих учениках человеческое. Конечно же, своим примером. Свою воспитательную работу основываю на практике. Мы с ребятами участвуем в волонтерской работе, посещаем различные мероприятия. Мы одна большая дружная семья.

И главный принцип, наверное, быть учителем, не переставая быть учеником.

Современный учитель - педагог - исследователь, который не ждёт готовых инструкций, а непременно участвует в разработке не только уроков, но и учебных пособий. Да и кто лучше знает, что нужно его ученикам? Только практикующий учитель. К примеру, я являюсь соавтором учебника по естествознанию, автором учебно-методического пособия по социализации младшего школьника. Систематически работаю над повышением уровня квалификации.

Оксана Анатольевна, профессия учителя всегда была уважаемой и в последнее время государство уделяет большое внимание повышению статуса профессии. Что вы можете об этом сказать?

Я рада, что наша профессия становится популярнее, много молодых учителей приходит сейчас в школу. Когда молодой педагог приходит в школу, ему обязательно нужна практическая и теоретическая помощь старшего товарища. И я всегда готова выступить в роли наставника для молодых педагогов, чтобы к ним было такое же доверие и уважение у коллектива и родительского сообщества.

Уверена, что со своими воспитанниками нахожусь на правильном пути, хотя его и нельзя назвать лёгким. Но мы постараемся, чтобы каждый из ребят стал хорошим человеком и нашёл своё место в жизни.

Спасибо за беседу!