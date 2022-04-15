Принцип управленческой ответственности внедряется в госорганах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указом Главы государства о дебюрократизации госорганы для оперативного реагирования на актуальные вызовы наделяются правом принятия правовых актов без внесения изменений в законы. Об этом на брифинге в СЦК сообщила заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Айгуль Шаимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня должностные лица стараются не подписывать документы, особенно те, которые связаны с бюджетными средствами. Для этого они начинают искать основания. Если не находят их, то стараются подстраховаться ответами других госорганов либо решениями коллегиальных органов. В результате начинается сбор подписей «на всякий случай», часть из которых вовсе не нужна. Это делается во избежание ответственности. Как говорится: «коллективная ответственность влечет коллективную безответственность». Поэтому в целях повышения ответственности и обеспечения автономности первых руководителей Указом вводится принцип управленческой ответственности», - отметила замглавы председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.

По словам спикера, этот принцип будет реализован посредством ряда мер.

«Так, сегодня, если у госоргана нет законодательно закрепленных полномочий, то он не может издавать приказы по неурегулированным вопросам. На закрепление компетенции на практике могут уходить годы. Особенно остро мы столкнулись с этим вопросом в период пандемии, когда от госорганов требовалось оперативное принятие решений. Однако ввиду отсутствия у них установленной компетенции и функции реализация этой задачи становилась возможной только после внесения соответствующих изменений как в закон, так и подзаконные акты. Зачастую, даже при условии срочности, на это затрачивается свыше трех месяцев, что приводит в отдельных случаях к утрате актуальности принимаемых мер. Поэтому Указом Президента госорганы для оперативного реагирования на актуальные вызовы наделяются правом принятия правовых актов без внесения изменений в законы. Каждый может задаться вопросом: если госорган возьмёт на себя ответственность и профинансируют сферу, по которой у него отсутствует функционал, то может наступить уголовная ответственность. Таких ситуаций мы избежим, поскольку правовую оценку законности действий госорганов можно дать посредством возложенных на них задач», - пояснила Айгуль Шаимова.



