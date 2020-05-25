Принцип «слышащего государства»: что представляет собой закон о мирных собраниях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК». Данный документ в течение долгого времени широко обсуждался казахстанским обществом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Текст Закона публикуется в печати.

Отметим, что Парламент Казахстана одобрил законопроект о мирных собраниях 20 мая.

О необходимости разработки нового закона о митингах заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках концепции «слышащего государства». Так, в своем Послании от 2 сентября 2019 года Президент РК поручил совершенствовать законодательство о митингах.

«Согласно Конституции наши граждане обладают правом свободного волеизъявления. Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешения на их проведение, выделять для этого специальные места. Причем, не на окраинах городов. Но любые призывы к неконституционным действиям, хулиганские акции будут пресекаться в рамках закона», - особо подчеркивал Президент РК.

В конце прошлого года был разработан проект закона о мирных собраниях. При этом в ходе второго заседания Национального совета общественного доверия, прошедшего 20 декабря 2019 года, Глава государства обратил внимание на то, что законопроект является концептуально новым законом, который регламентирует вопросы организации и проведения всех форм мирных собраний.

«Пришло время для того, чтобы прививать общественному сознанию культуру митингов. Митинги – это не только право, но и ответственность. Следует приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов, что соответствует нашей Конституции. Митинги допустимы, если они не нарушают закон, не нарушают общественный порядок и не мешают покою граждан», - отмечал К. Токаев.

До принятия Парламентом законопроект о мирных собраниях прошел через бурные дискуссии, причем не только в стенах Парламента или государственных органов; можно отметить, что все граждане выражали свое мнение, высказывались о той или иной норме, предлагая свои новшества.

Как отмечает разработчик законопроекта - Министерство информации и общественного развития, при подготовке проекта закона не только были изучены международные практики, но и учтено общественное мнение казахстанцев.

В заседаниях рабочих групп в Мажилисе Парламента принимали активное участие представители правозащитных, международных организаций, неправительственного сектора, ученые-эксперты.

По итогам долгих общественных обсуждений в законопроект был внесен ряд концептуальных изменений уже в стенах Мажилиса. Законопроектом предусматривается внедрение в законодательство базовых принципов мирных собраний: ненасильственный характер; законность; обеспечение государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц; добровольность участия.

Отметим, что в ходе обсуждения в Мажилисе было предложено и это нашло отражение в законопроекте, дополнив еще двумя принципами: презумпция в пользу проведения мирного собрания и ответственность. Этот принцип означает ответственность не только участников и организаторов мирного собрания, но также ответственность государственных органов, власти при организации проведения мирного собрания.

Как отмечали сами разработчики, а также представители гражданского общества и эксперты, одним из недостатков закона от 1995 года о мирных собраниях является отсутствие четкого регламентирования форм мирных собраний.

Новым законом предусматривается введение понятийного аппарата, что позволит сформировать такие ключевые понятия и формы мирного собрания как пикетирование, демонстрация, шествие, митинг. В законе от 1995 года таких понятий не было, что вызывало большие нарекания со стороны участников и организаторов мирных собраний в правоприменительной практике.

Также в нижней Палате была принята норма, согласно которой пикетирование возможно проводить в любых местах, за исключением тех, которые четко прописаны в законе (около объектов жизнеобеспечения»).

Активно обсуждалось принятие нормы по определению минимального количества специализированных мест в центральных частях крупных городов. В частности, в Нур-Султане, Алматы и областных центрах. Также законом предусмотрено право обязательного предоставления альтернативного места для проведения мирных собраний.

Теперь, согласно закону, для проведения демонстрации или шествия, используется другая форма уведомления - это заявление о согласовании, основное отличие которого заключается в указании маршрута, по которому будут двигаться участники, его начального и конечного пунктов, протяженность, сведения об использовании транспортных средств.

Кроме того, закрепляется в законе статус, права и обязанности организаторов, участников мирных собраний, журналистов.

В законе прописан также институт агитации. Организатор мирных собраний будет иметь право беспрепятственно проводить агитацию, использовать символику, иллюстративные материалы, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. При этом организатор должен будет сообщить время и то специализированное место, где он будет проводиться.

В целом, проект Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК» б ыл рассмотрен 30 апреля 2020 года на заседании Сената и одобрен в первом чтении. Однако Комитету по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Мажилиса было поручено подготовить проект закона ко второму чтению. Сенат внес около 30 поправок и половина из них приняты . В редакции законопроекта на государственном языке были выявлены ошибки. На стадии разработки и научной экспертизы было выявлено более 400 ошибок.

Позже в Министерстве информации и общественного развития ответили, что замечания в разработки законопроекта были учтены .

«Одним из обязательных требований является научно-лингвистическая экспертиза законопроектов. Данные условия были соблюдены и при разработке законопроектов о мирных собраниях, которые дважды прошли необходимые проверки и лингвистическую экспертизу до вынесения текста законопроектов на обсуждение в Парламент. Все замечания по итогам научно-лингвистических проверок были учтены, а ошибки устранены.

При внесении законопроектов в Парламент к ним прилагаются сопутствующие документы, в том числе, заключение научно-лингвистической экспертизы. Информация о выявленных ошибках касается первоначальной версии проектов законов о мирных собраниях, все эти ошибки до внесения законопроектов в Парламент были устранены», - отвечали в ведомстве 15 мая текущего года.

Новый закон положительно оценивают и международные эксперты и организации. К примеру, ОБСЕ были отмечены осуществляемые в рамках концепции «слышащего государства» меры по развитию многопартийности, укреплению прав парламентской оппозиции, вовлечению женщин и молодежи в законотворческую сферу, совершенствованию правоохранительной системы и законодательства о мирных собраниях.

20 мая депутаты Мажилиса согласились с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента в проект закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК».

Комитет по законодательству и судебно-правовой реформы, рассмотрев изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента в названный законопроект, отметил, что поправки Сената не меняют концепцию и содержание законопроекта, одобренного Мажилисом и направленного на улучшение отдельных его норм.

В свою очередь, министр информации и общественного развития РК Аида Балаева прокомментировала одобренный законопроект, выразила благодарность депутатам, гражданском обществу, отметив его важность в инициативе в президентском пакете политических реформ.

«Право на свободу организации мирных собраний и участие в них гарантировано Конституцией нашей страны. Это право является одним из ключевых элементов демократического общества. Законопроекты были широко обсуждены на разных общественных площадках, все заседания рабочих групп в Парламенте проходили открыто и публично с участием представителей НПО, известных признанных ученых и экспертов», - подчеркивает Аида Балаева.

В целом, многие эксперты отмечают, что разработка и принятие законопроекта соответствуют принципам «слышащего государства» Касым-Жомарта Токаева.