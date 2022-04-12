Принцип работы фонда соцмедстрахования разъяснили в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК разъяснили основные принципы работы фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Республике Казахстан система ОСМС основана на принципе обязательности уплаты отчислений и (или) взносов на ежемесячной основе и обеспечивает равный доступ всех застрахованных к пакету медицинских услуг, независимо от размера взноса, и при обращении за помощью не ограничивают в объеме и стоимости. Данный подход позволяет перераспределять активы Фонда на период болезни от здоровых к больным гражданам, от менее нуждающихся к более нуждающимся», - сообщили в Минздраве в ответ на запрос Казинформа.

В ведомстве подчеркнули, что средства системы ОСМС в Фонде не имеют накопительного характера, а используются на оплату услуг лицам, обратившимся за медицинской помощью в отчетный период. А отчисления и взносы в систему ОСМС от плательщиков направляются исключительно для оплаты медицинских услуг по перечню в системе ОСМС.

Напомним, ранее Минздрав объяснил необходимость оплаты казахстанцами из своего кармана прохождение обязательного при трудоустройстве медосмотра.