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    16:53, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Принцип работы фонда соцмедстрахования разъяснили в Минздраве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК разъяснили основные принципы работы фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Республике Казахстан система ОСМС основана на принципе обязательности уплаты отчислений и (или) взносов на ежемесячной основе и обеспечивает равный доступ всех застрахованных к пакету медицинских услуг, независимо от размера взноса, и при обращении за помощью не ограничивают в объеме и стоимости. Данный подход позволяет перераспределять активы Фонда на период болезни от здоровых к больным гражданам, от менее нуждающихся к более нуждающимся», - сообщили в Минздраве в ответ на запрос Казинформа.

    В ведомстве подчеркнули, что средства системы ОСМС в Фонде не имеют накопительного характера, а используются на оплату услуг лицам, обратившимся за медицинской помощью в отчетный период. А отчисления и взносы в систему ОСМС от плательщиков направляются исключительно для оплаты медицинских услуг по перечню в системе ОСМС.

    Напомним, ранее Минздрав объяснил необходимость оплаты казахстанцами из своего кармана прохождение обязательного при трудоустройстве медосмотра.

    Теги:
    Здравоохранение Медстрахование Минздрав РК
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