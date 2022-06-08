8 Июня 2022 15:47

Принцип проектного управления не соблюдается - Счетный комитет о нацпроектах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Счетного комитета Наталья Годунова сообщила, что мероприятия в рамках реализации национальных проектов до конца не проработаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большинство нацпроектов подменили собой госпрограммы, но по сути мало что изменилось. Не соблюдается основной принцип проектного управления. Финансирование составило лишь 57% от потребности. Необходимых объемов финансирования нет, а значит нет и морального права спрашивать результаты», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, мероприятия до конца не проработаны и нет должной координации центра с регионами.

«Остается очень длинный период от принятия решения центральными государственными органами до того, как это почувствуют люди. Если вообще почувствуют. Бюджетные средства уходят сотнями миллиардов», - заявила глава Счетного комитета.

Также в своем докладе Наталья Годунова затронула вопросы инструментов господдержки. Их эффективность слабо оценивается.

«В 2021 году только на кредитование через разные институты государство потратило 390 млрд тенге. Часть из них расходуется неэффективно, часть вообще не возвращается в бюджет. Только какая-то доля позволяет создать реальные производства. Не лучше ли вместо льготного кредитования субсидировать ставку БВУ, в том числе и по долгосрочным кредитам? Это позволит увеличить охват господдержкой почти в 5 раз. Предлагаемый подход создаст эффективные условия для роста производства отечественных товаров, развитие несырьевого сектора экономики», - сказала председатель Счетного комитета.