Принцип охраны права на доверие будет защищать судебное решение в отношении  граждан – судья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По словам судьи Верховного суда РК Аслана Тукиева, принцип охраны права на доверие, прописанный в Административном процедурно-процессуальном кодексе, будет защищать благоприятные административные акты, судебное решение в отношении человека. Как отметил судья, отменить это решение будет обременительно тяжело для государственного органа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Административный процедурно-процессуальный кодекс – новый для нашей статьи нормативно-правовой акт, который сочетает в себе нормы административной процедуры. Он также содержит революционные для нашей юрисдикции нормы, даже принципы. Например, принцип активной роли суда. В гражданско-процессуальном кодексе судья должен быть инертным, пассивным, потому что в качестве презумпции Гражданско-процессуальный кодекс говорит, что стороны все равны, каждый сам по себе формирует себе линию защиты. Административный процедурно-процессуальный кодекс говорит, что истец слаб. Соответственно суд должен по требованию истца ревизировать решение уполномоченного органа», - пояснил Аслан Тукиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Он также прокомментировал введение принципа охраны права на доверие, который указан в Кодексе.

«Этот принцип о том, что человек, получивший административный акт имеет полное основание полагать, что этот акт в отношении него вынесен надлежащим образом, он имеет право на нем не просто опереться, а начать исполнять и надеяться, что он не будет изменен. Действующее законодательство не защищает в этом плане адресатов административных актов. Возможны, такие случаи, когда меняется руководитель государственного органа, и по сути своим решение он может изменить ранее вынесенный административный акт. А эти акты благоприятны для человека. Он на них понадеялся, уже начал проводить определенную работу. А потом получается, что вновь назначенный аким меняет решение. Вот такие ситуации после 1 июля станут редки в том смысле, что принцип охраны права на доверие будет защищать благоприятные административные акты, судебное решение в отношении человека и отменить его будет обременительно тяжело для государственного органа», - отметил судья.

Аслан Тукиев заверил, что все принятые нормы в Кодексе направлены на то, чтобы минимизировать и нивелировать неравенство сторон.

Напомним, Главой государства 29 июня 2020 года был подписан Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Он будет вводиться в действие с 1 июля 2021 года. Проект кодекса предусматривает несколько целей. Во-первых, закрепить совокупность гарантий, позволяющих гражданам активно участвовать в процессе принятия управленческих решений. Во-вторых, установить эффективные механизмы защиты прав граждан при рассмотрении споров вышестоящим органом и органами судебной власти.

По словам судьи Верховного суда РК Аслана Тукиева, Кодекс призван регулировать публично-правовые споры, связанные со случаями, когда физическое или юридическое лицо несогласно с тем или иным решением государственного органа или иной организации, которая так или иначе через нормативно-правовые акты наделены властными полномочиями.