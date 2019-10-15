Принцесса Иордании о лечении рака: У нас есть оборудование и специалисты, но нет менеджмента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принцесса Иордании, президент Международного противоракового Союза (UICC) Дина Майред прибыла в Нур-Султан для участия во Всемирном саммите лидеров в онкологии. Она рассказала, как мир должен бороться с онкологическими заболеваниями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я знаю, что Казахстан планирует увеличить всеобщий охват услугами здравоохранения. Это – замечательная новость, чтобы убедиться в том, что никто не остался позади. Я надеюсь, что этот процесс вы почувствуете. Каждый пациент в Казахстане, действительно, может иметь наилучшие шансы на качественное и передовое лечение – не только в Нур-Султане, Алматы, а везде, чтобы лечить рак», - поделилась Дина Майред на полях Всемирного саммита в столице.

Принцесса Иордании из своего опыта рассказала, как она стала президентом Противоракового союза.

«В 2002 году в Иордании была не очень хорошая ситуация в плане лечения онкологических заболеваний. Пациенты ездили, лечились в другой стране. В 1997 году мой сын заболел лейкемией, ему тогда было два годика. Мы вынуждены были лечить его за рубежом. После лечения в США, Англии, мой сын сейчас выздоровел. Ему уже 24 года и с ним, слава Богу, все хорошо. После, я решила присоединиться в Международный Противораковый Союз и стала генеральным директором», - отмечает Д. Майред.

Президент международной организации считает, что, если у страны нет действенного плана в правильной организации лечения, то и ожидать результатов не имеет смысла. Она также отметила необходимость аккредитации больниц по международному стандарту.

«Нас всегда волновал такой вопрос: мы имеем все необходимое – оборудование, машины, специалистов-онкологов. Но до сих пор не можем спасти жизнь людей. Я решила поехать в США, а именно в детский госпиталь и увидеть своими глазами, как они борются и справляются с недугом. У нас есть хорошие оборудования, специалисты, но у нас нет хорошего менеджмента. В качестве президента Союза, я была практически во всех странах мира – с низким и средним доходом. Да конечно нужны деньги, чтобы строить больницы, оборудования. Если у страны нет выстроенного плана в правильной организации, менеджмента, то дальнейшего результата не будет. Очень важно, чтобы в онкологическом центре любой страны было качество и безопасность. К примеру, международный центр по аккредитации JCI показывает качество, как нужно лечить лучше. В Иордании мы получили эту международную оценку. Я знаю, что ваш министр здравоохранения Елжан Биртанов начал аккредитацию больниц по этому же международному стандарту. Но, в целом, нужно аккредитовать именно онкологические центры», - отметила принцесса Иордании.

Говоря о борьбе с онкологическими заболеваниями, Дина Майред рассказала о вреде табака и посоветовала, какие меры нужно предпринимать в первую очередь.

«Борьба с табаком – это своего рода возможность. Я всегда говорю о его вреде. Да, мы хотим инвестировать, вкладывать миллионы в лечение. Но мы не можем продолжать иметь новую лавину больных раком. Многие онкологические заболевания вызваны табаком, такие как сердечные заболевания, респираторные заболевания. Человек должен взять на себя ответственность за свое здоровье, но и Правительства стран должны создать благоприятную среду, чтобы люди могли ходить в свободные от курения места - в рестораны, общественные места, кинотеатры, следовать здоровому образу жизни и есть здоровую пищу», - поделилась Дина Майред.

Напомним , в столице с 15 по 17 октября проходит Всемирный саммит лидеров в онкологии (WCLS). В работе саммита принимают участие более 350 делегатов из 70 стран мира.



