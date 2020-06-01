Принадлежит ли найденное в горах Алматы тело пропавшей 7 месяцев назад туристке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Комитете по чрезвычайным ситуация объяснили ситуацию с найденным телом в горах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что было найдено тело пропавшей в прошлом году Асель Панаргалиевой.

Сейчас назначены экспертизы и идут следственные мероприятия.

«По поводу Асель Панаргалиевой. В горах нашли тело женщины, пока утверждать, что это она или не она, мы пока, к сожалению, не можем. Можем лишь предположительно сказать, что возможно это она. Сейчас ведутся следственные мероприятия», - уточнили в КЧС МВД РК.

Напомним, 26-летняя девушка пропала 9 ноября 2019 года. Она одна отправилась в сторону Большого Алматинского пика,позже разместила в социальной сети видео с вершины и больше на связь не выходила.

10 ноября, после обращения родственников, спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) были начаты поисково-спасательные работы по поиску пропавшей. 12 ноября спасатели прекратили ее поиски. Но в тот же день родственники обратились с просьбой продолжить поисково-спасательную операцию. Ее возобновили утром 13 ноября, однако поиски не дали результатов .

Также была проведена масштабная работа, неоднократно обследованы ущелье Проходное, перевал Джусалы-Кезень, маршруты от космостанции до Большого Алматинского озера и от Большого Алматинского озера до Коммунальника (бывший дом отдыха).

Спасатели РОСО совместно с сотрудниками пограничного поста обследовали все открытые строения Тянь-Шаньской астрономической обсерватории. На борту АО «Казавиаспас» спасателями РОСО был выполнен облет территории, где могла пропасть девушка. Облет длился полтора часа, на расстоянии максимально приближенном к горным склонам.

С воздуха обследовано Проходное ущелье, перевал Джусалы-Кезень. Большой Алматинский пик тщательно обследован со всех сторон, осмотрены склоны пика Турист. Исследованы все прилегающие отроги и разделительные гребни.

Помимо прежних маршрутов, обследованы русло реки Большая Алматинка, проверялись участки с обеих сторон от дороги до ущелья Аюсай. Далее территория поисков вновь расширилась, обследован участок автодороги от Большого Алматинского озера до подножья пика Советов, дорога до отеля «Альпийская роза». На каждом из маршрутов был задействован кинологический расчет, но следов пропавшей девушки не обнаружили. Поисково-спасательные работы продолжались по сей день.







