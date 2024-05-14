Принадлежавший Жусипбеку Аймауытову экземпляр Корана хранится в музее Павлодара

В музее литературы и искусства имени Бухара жырау хранится Коран, принадлежавший Жусипбеку Аймауытову, передает корреспондент агентства Kazinform.

Этот экземпляр Корана был в свое время привезен в Баянаул караваном из Бухары, по заказу Абдильды хазрет, вместе с другими книгами духовного содержания.

Родина Жусипбека Аймауытова издавна называется «обитель святых Кызылтау». Одно из исторических мест, которое интересуют краеведов – это место, где располагалась мечеть с медресе, построенная по распоряжению хазрета Абдильды Исабекулы в начале ХХ века. В этом религиозном учебном заведении в свое время учились Жусипбек Аймауытов и писатель, известный сатирик Кадыр Тайшыков.

По распоряжению Абдильды хазрета караваны из Бухары 10 раз на 10 верблюдах доставляли религиозную литературу. Когда их сгружали, то земля покрывалась книгами.

Когда в 1936 году большевики разрушили медресе, люди собрали все находившиеся там экземпляры Корана и сложили у могилы отца Кадыра – Тайшыка. Поскольку мавзолей Тайшыка ата был высоким и покрытым досками, книги сохранялись много лет. Но впоследствии крыша сгорела, и книги начали портиться, тогда жители разобрали оставшиеся экземпляры по домам. Один из экземпляров, который принадлежал Жусипбеку Аймауытову, сохранил краевед Рамазан Нургалиев и передал в мечеть Муса мырза в Баянауле. На первой странице этого экземпляра Корана кто-то написал латиницей время, когда было сожжено медресе.

К 135-летию Ж.Аймауытулы этот исторический артефакт был передан главным имамом Баянаульского района в музей имени Бухара Жырау.

Напомним, в 2023 году сообщалось о том, что найдено стихотворение, предположительно сочиненное Ж.Аймауытовым в тюрьме.