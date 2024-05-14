РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:05, 13 Май 2024 | GMT +6

    Принадлежавший Жусипбеку Аймауытову экземпляр Корана хранится в музее Павлодара

    Принадлежавший Жусипбеку Аймауытову экземпляр Корана хранится в музее Павлодара
    Фото: Мұрат Аяған/Kazinform

    В музее литературы и искусства имени Бухара жырау хранится Коран, принадлежавший Жусипбеку Аймауытову, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Этот экземпляр Корана был в свое время привезен в Баянаул караваном из Бухары, по заказу Абдильды хазрет, вместе с другими книгами духовного содержания.

    Родина Жусипбека Аймауытова издавна называется «обитель святых Кызылтау». Одно из исторических мест, которое интересуют краеведов – это место, где располагалась мечеть с медресе, построенная по распоряжению хазрета Абдильды Исабекулы в начале ХХ века. В этом религиозном учебном заведении в свое время учились Жусипбек Аймауытов и писатель, известный сатирик Кадыр Тайшыков. 

    По распоряжению Абдильды хазрета караваны из Бухары 10 раз на 10 верблюдах доставляли религиозную литературу. Когда их сгружали, то земля покрывалась книгами.

    Принадлежавший Жусипбеку Аймауытову экземпляр Корана хранится в музее Павлодара

    Когда в 1936 году большевики разрушили медресе, люди собрали все находившиеся там экземпляры Корана и сложили у могилы отца Кадыра – Тайшыка. Поскольку мавзолей Тайшыка ата был высоким и покрытым досками, книги сохранялись много лет. Но впоследствии крыша сгорела, и книги начали портиться, тогда жители разобрали оставшиеся экземпляры по домам. Один из экземпляров, который принадлежал Жусипбеку Аймауытову, сохранил краевед Рамазан Нургалиев и передал в мечеть Муса мырза в Баянауле. На первой странице этого экземпляра Корана кто-то написал латиницей время, когда было сожжено медресе.

    Принадлежавший Жусипбеку Аймауытову экземпляр Корана хранится в музее Павлодара

    К 135-летию Ж.Аймауытулы этот исторический артефакт был передан главным имамом Баянаульского района в музей имени Бухара Жырау.

    Напомним, в 2023 году сообщалось о том, что найдено стихотворение, предположительно сочиненное Ж.Аймауытовым в тюрьме. 

    Теги:
    Культура Павлодар Религия Литература
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!