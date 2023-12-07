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    16:36, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Принадлежавший Тулешову Дворец фосфорников в Шымкенте передали на баланс акимата

    otyrar.kz
    Фото: otyrar.kz

    Ранее принадлежавший Токтару Тулешову Дворец фосфорников в Шымкенте передали на баланс акимата. Об этом заявил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.   

    — На данное время Дворец фосфорников уже принят на баланс города. То есть, сам дворец и прилегающая территория — парковая зона. За счет частных спонсоров уже начата проектировка дворца, начнутся скоро ренновационные работы, как в самом дворце, так и на прилегающей территории, в парковой зоне, — прокомментировал Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК.

    По его словам, вопрос выкупа не стоит, так как здание уже передали в государственную собственность, на баланс акимата.

    Теги:
    Возврат активов Закон и право Регионы Казахстана Шымкент
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
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