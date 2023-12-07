Принадлежавший Тулешову Дворец фосфорников в Шымкенте передали на баланс акимата

Ранее принадлежавший Токтару Тулешову Дворец фосфорников в Шымкенте передали на баланс акимата. Об этом заявил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На данное время Дворец фосфорников уже принят на баланс города. То есть, сам дворец и прилегающая территория — парковая зона. За счет частных спонсоров уже начата проектировка дворца, начнутся скоро ренновационные работы, как в самом дворце, так и на прилегающей территории, в парковой зоне, — прокомментировал Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК.

По его словам, вопрос выкупа не стоит, так как здание уже передали в государственную собственность, на баланс акимата.