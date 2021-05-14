Принадлежавшее деду ружьё сдал полиции житель Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В сельском районе Павлодарской области люди сдали полиции пять единиц оружия. Почти до 300 тысяч тенге пообещали полицейские сельчанам в Павлодарской области за каждую единицу добровольно сданного оружия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В полицию Иртышского района обратился 35-летний житель села Иртышск, который добровольно сдал гладкоствольное ружье марки «ИЖ-18 ЕМ-М», ранее принадлежащее его дедушке. Изучив весь собранный материал, комиссия приняла решение об оплате сданного ружья, теперь сельчанин получит компенсацию», - рассказал первый заместитель начальника отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Серик Усенов.

По данным пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, за время проведения акции по выкупу у людей незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ сотрудники полиции в Иртышском районе приняли пять единиц оружия: одну единицу нарезного длинноствольного и четыре - гладкоствольного оружия.

В полиции напомнили, что те, кто добровольно сдал незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождается от привлечения к уголовной ответственности.

«За добровольную сдачу предметов вооружения предусмотрена выплата денежных средств от 10 (29 170 тенге - Казинформ) до 100 (291 700 тенге - Казинформ) месячных расчётных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния», - добавили в ведомстве.