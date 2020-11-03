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Принадлежать Жанибек хану может мавзолей, найденный в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
3 Ноября 2020, 15:25
Принадлежать Жанибек хану может мавзолей, найденный в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На территории Коргалжынского района Акмолинской области продолжается исследование руин средневекового мавзолея. Если генетические анализы, проводимые в Японии, подтвердят принадлежность памятника одному из основателей Казахского ханства – Жанибек хана, это станет настоящей исторической сенсацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам и.о. руководителя управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Гульмиры Бекназаровой, этапы реализации музейных проектов в 11 музеях области не останавливались.

«Побывать в музеях, осмотреть экспонаты и получить информацию об отдельных интересующих объектах стало возможно благодаря 3D-турам Акмолинского областного историко-краеведческого музея, Историко-краеведческого музея Бурабая и Археолого-этнографического музея под открытым небом «Ботай-Бурабай», - отметила спикер.

Акмолинские музеи стали центром научно-исследовательской деятельности. Как отметила Г. Бекназарова, в 2018 году Акмолинский областной историко-краеведческий музей получил лицензию на проведение археологических раскопок. Благодаря ей на стадии завершения реализация научно-исследовательских работ руин средневекового мавзолея предположительно одного из основателей Казахского ханства – Жанибек хана на территории Коргалжынского района. Проект нашел финансовую поддержку со стороны акимата области в 2019 году.

По словам спикера, после тщательного изучения находок на развалинах мавзолея Жанибек–Шалкар ученые пришли к мнению, что здесь захоронены представители ханской семьи. Найденные останки были переданы в Национальный музей РК, а затем отправлены для изъятия генетических анализов в Японию, для выявления антропологического облика в Россию. Результаты исследования будут известны в конце года.

«Но уже сейчас мы надеемся, что стоим на пороге исторической сенсации», - добавила Г. Бекназарова.

Кроме того, как было отмечено, в этом году музей отмечает свой 100-летний юбилей. Также он стал победителем республиканского конкурса «Рухани қазына» и признан лучшим музеем в стране.


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