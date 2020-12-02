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Примут ли участие наблюдатели ОБСЕ в выборах депутатов в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
2 Декабря 2020, 15:59
Примут ли участие наблюдатели ОБСЕ в выборах депутатов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Примут ли участие наблюдатели от ОБСЕ в выборах депутатов Мажилиса и маслихатов в РК, рассказала член Центральной избирательной комиссии РК Анастасия Щегорцова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, Центральная избирательная комиссия открыла институт наблюдения и через Министерство иностранных дел были разосланы предложения во все международные организации, с которыми мы сотрудничаем, в том числе и в ОБСЕ. На сегодняшний день заявлений от организации на аккредитацию не поступало, но, тем не менее, мы ждем», - сказала Анастасия Щегорцова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Ранее она сообщила, сколько наблюдателей на выборы депутатов уже зарегистрировались.

«20 ноября 2020 года по Центральной избирательной комиссией были аккредитованы 29 наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 25 и 26 ноября 2020 года поступили представления Министерства иностранных дел для аккредитации 10 наблюдателей. Из них 6 наблюдателей аккредитуются в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств; 4 наблюдателя – Миссии наблюдателей от Организации исламского сотрудничества», - уточнила Анастасия Щегорцова.


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