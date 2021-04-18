Примут ли казахстанские военнослужащие участие в параде в Москве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Планируют ли казахстанские военнослужащие принять участие в параде на Красной площади в Москве, ответили в Минобороны РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нет. В этом году участие казахстанских военнослужащих в параде на Красной площади не планировалось изначально. В том году, как вы знаете, выезжали наши военнослужащие, когда отмечалось 75-летие Победы в Великой Отечественной войне», - сказал представитель департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны РК, полковник Виталий Адамович, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга.

Как ранее сообщали российские СМИ, в Москве должны состояться репетиции парада Победы, а генеральная репетиция планируется на 7 мая.

Добавим, что на брифинге спикер ответил, как казахстанские военнослужащие будут поздравлять наших ветеранов.

«По аналогии прошлого года мы уже имеем хороший опыт поздравления. Выезжают артисты, наши определенные творческие коллективы в места проживания ветеранов, исполняются песни военных лет, посвященные ветеранам и их заслугам. Не только ветераны смотрят это, но и жители всего района, микрорайона также присоединяются и поздравляют. Помимо этого будут также задействовано, как уже ежегодно принято, движение «Жас сарбаз». Наши юные патриоты тоже спланировали ряд мероприятий», - рассказал В. Адамович.

«В некоторых регионах планируется прохождение военных оркестров по улицам населенного пункта, где размещены воинские части, с исполнением песен военных лет, чтобы всё население Казахстана всегда помнило о том, какой подвиг они совершили, защитив Родину от фашистских захватчиков, и в каком неоплатном долгу мы все перед ними. Мы всегда должны чтить и любить их, ценить и ставить их всегда в пример», - добавил спикер.